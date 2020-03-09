Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию

В редакционном музее у нас есть фотографии - на них запечатлён исторический момент: наш главный редактор Борис Панкин принимает в «Комсомолке» Юрия Гагарина. В понедельник, 9 марта, в день рождения Юрия Алексеевича, я решил позвонить Борису Дмитриевичу...

- Как это все происходило? Какие-то моменты, может быть, больше всего запомнились? Это было где-то в 67-м? - засыпал я Панкина своими вопросами.

- Сходу, Саша, и не вспомнишь. Вы поговорите с Люсей Семиной. Она лучше помнит. (Людмила Матвеевна Сёмина - президент Клуба журналистов «Комсомолки» всех поколений. - А.Г.) Там есть еще фото - мы вдвоём с Юрой в кабинете главного редактора.

- А вы - как? Просто позвонили Гагарину по телефону, и вот он приехал. И у него нашлось время?

- Нашлось.

У Юры всегда находилось время, когда я ему что-то предлагал.

1961 год. Борис Панкин и Юрий Гагарин Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив Людмилы Семиной и Бориса Панкина)

Было время даже попариться в так называемой «комсомольской» бане в Переделкино, куда нас позвал Сергей Павлов. (Первый секретарь ЦК ВЛКСМ. - A.Г.) И вот там Павлов отчитывал меня за «еретические публикации» в «Комсомолке». А Гагарин мне руку жал: мол, ты молчи, молчи.

А на этот раз у нас было совещание редакторов молодёжных газет соцстран.И я уговорил Гагарина приехать. В моей книге есть глава, про это сказано. Мы друзьями были.

- Я это знаю, Борис Дмитриевич. У нас ещё есть Радио «Комсомольская правда». Важно, как говорится, из первых уст, от вас услышать, как это было.

- Мы с какого-то приема в Кремле сели в машину и поехали.

- Так все просто?

- Конечно. Мы могли встретиться в отеле, комсомольский был, забыл, как называется.

- «Юность».

- Да, гостиница «Юность».

Или у парикмахера тоже могли встретиться и сказать - он мне или я ему: слушай, а не выпить ли нам по кружке пива? Тем более - тогда как раз открылась чешская пивная в парке Горького.

Садимся в машину и едем, заказываем. Он в штатском. Радуется, что его никто не узнает.

Но радуется недолго, потому что, целая церемония направляется в белых колпаках к нему с книгой приветственной. Вот такие были отношения.

Гагарин и дома у меня бывал. Как-то моей жене Валентине приехал показаться в новой форме.

А тут, на нашу радость, праздник был для главных редакторов – коллег из соцстран.

Юрий Гагарин в редакции "Комсомольской правды". Справа - Борис Панкин.

- Не совсем понятно - что это в руках у Гагарина?

-Присмотритесь - это лук! Я держал стрелы, а Юра метился куда-то. Он был самый непринужденный из нас из всех.

- А кто ему это все подарил?

- У нас в Голубом зале был музей.

- Он и сейчас есть.

- И там мы хранили подарки «Комсомолке» и необычные сувениры. Вот - один из таких сувениров Юра взял на время съемки.

- А сколько встреча эта продолжалась?

- Не обошлось, конечно, без главредакторского закутка, как мы это называли. Думаю, часа два.

- И вы потом еще в закутке посидели, да?

- Нет, два часа - это вместе с закутком.

- А вы Гагарина покормили, выпили с ним? В закутке.

- Господи, само собой. Для этого закуток и существовал. Там была как раз у нас поварихой теща Клянкина. (Работал журналистом в «Комсомолке». - А. Г.) Такая своеобразная женщина. Очень заботливая. А тут гость такой, желанный, начала хозяйничать. Пошли, угостили хорошо.

- Чем вы Гагарина угощали?

- Джентльменский набор: картошка, селедка, икра черная, семга.

- Понятно. Сколько ваша дружба продолжалась?

- С 61-го года до его гибели. (Гагарин погиб 27 Марта 1968-го. - А.Г.) А когда Юра полетел в космос (12 апреля 1961-го), я был во главе делегации молодежной журналистской в Штатах, так нас там на руках носили буквально.

- Вы были уже главным нашим?

- Нет, я был замом еще. А главным был Юрий Воронов.

- Вы сегодня будете как-то отмечать день рождения Юрия Гагарина?

- Нет, я сейчас немножко на больничном положении. Мне 90-й год уже. Имею право.

- Компотику надо выпить все равно. Отметить...

- Вот уже отмечаю, разговаривая с вами.

- Я сейчас прямо на радио запись заброшу и на сайт.

- Если коряво сказано, почистите немножко.

- Борис Дмитриевич, все у вас просто классно. Спасибо!

КСТАТИ

Как рассказала мне Людмила Сёмина, которая ведёт подробную историю-летопись нашей легендарной газеты, Юрий Гагарин - по приглашению Бориса Панкина - приезжал в «Комсомолку» несколько раз.

Впервые - в 1961-м, месяца через три после полёта в космос.

А на фото, о которых мы сейчас говорим, запечатлен приезд Юрия Алексеевича к нам в редакцию (она тогда находилась на улице «Правды») в 1965-м. Примерно - лето-осень.