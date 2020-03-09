Главный тренер "Спартака" Тедеско: Расстроились после поражения от "Краснодара"

В понедельник, 9 марта, футболисты московского "Спартака" проиграли в домашней игре 21 тура чемпионата России "Краснодару" со счетом 0:1. Даже после такого поражения наставик столичной команды Доменико Тедеско признался - его подопечные смотрелись хорошо, и поражения не заслуживали.

- Безусловно, все расстроились по поводу результата, играли третий матч за 8 дней. Мы проиграли незаслуженно. Было много моментов у нас - как количественно, так и качественно. После пропущенного гола было сложно играть, "Краснодар" хорошая команда. Что еще сильно огорчило - у нас было много желых карточек. Все замены сегодня были у нас в первую очередь из-за желтых карточек.

- Почему команды не хватило на второй тайм?

- Это очень просто сказать, что не было сил. Силы были - даже у ЦСКА сегодня в матче с "Ростовом" была хорошая драка. Объяснение игры второго тайма - желтая карточка. Ещенко был близок ко второй желтой за игру, две желтых получил Зобнин.

- Почему решили сделать такие замены в стартовом составе после игры с ЦСКА?

- Касаемо Соболева - заменили его, потому что он не прошел все сборы с командой, но в таком плотном графике не сыграл бы. Ещенко был свежее, чем Рассказов. Андрей же хорошо себя показал в игре на Кубок и сегодня провел хороший матч.

- Бакаев сегодня, кажется, сыграл один из худших матчей. Не стоило может его выпускать?

- Не согласен, что он сыграл плохо сегодня. Он провел хорошую игру, особенно в первом тайме угрожал воротам соперника. По поводу его повреждения - мы полностью доверяем нашей мед.службе. Если нам говорят, что Бакаев готов играть, то мы доверяем докторам. К тому же, в игре против ЦСКА он сыграл 45 минут, и был свежее и готов был лучше.

Следующая игра у "Спартака" в чемпионате России - 14 марта в гостях против "Оренбурга".