2020-03-09T19:32:16+03:00
Спорт

Тренер "Краснодара" после победы над "Спартаком" сказал о здоровье форварда Ари

В Москве кубанский клуб выиграл у "красно-белых" со счетом 1:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Краснодара" Ари - "злой гений" для "Спартака".Форвард "Краснодара" Ари - "злой гений" для "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 9 июня, в Москве на стадионе "Открытие Арена" футболисты "Краснодара" одержали победу над "Спартаком" со счетом 1:0. В конце поединка единственный мяч с пенальти забил форвард гостей Ари, прекрасно знакомый спартаковской публике по игре в столичном клубе. Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после встречи подвел итог поединку в столице:

- Второй тайм был больше за "Спартаком", чем за нами. И при стандартах они были опасней нас. И хорошие замены сработали - вторая победа и опять на ноль. Мы рады, что теперь двигаемся дальше.

- Что с Ари? Он покинул поле досрочно, а его освистали фанаты.

- Никак не относимся к тому, как его приняли фанаты. А по травме - завтра будет диагностика, и все тогда решится.

- Мартыновича вызвали в сборную Беларуси, но он только-только получил травму. Поедет?

- Он только восстановился после травмы, и это обсуждается, насколько будет готов.

- Не удивило, что "Спартак", обладая такой линией атаки, не вскрыл ваш центр обороны?

- Сложно говорить. Футбол сегодня был довольно хороший даже при нулевой ничье по ходу матча. Мы рады, что наша экспериментальная пара сыграла "на ноль". И вторую игру они выглядят довольно хорошо.

- Пенальти пересматривали?

- В динамике мне показалось, что момент с Бергом - был. Решение судей, есть ВАР. Мы можем только эмоционировать, не более.

Следующий поединок в чемпионате России у "Краснодара" - 15 марта в гостях против ФК "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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