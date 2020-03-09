Александр Мостовой: «Сарри там чудит, старается что-то поменять, а нужно просто не мешать»

Ответные игры Лиги Чемпионов стартуют во вторник, 10 марта, а экспертное мнение о предстоящих играх от Александра Мостового уже готово. Многие прогнозы по первым матчам 1/8 финала себя оправдали. На очереди - ещё одна порция раскладов от «Царя» Мостового. Мессимания, «автобус» Моуриньо и многое другое:

«РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм» (Первая игра 1:0)

Я говорил изначально, что «Лейпциг» очень сбалансированная команда. У них шансов ничуть не меньше, а, может быть, и больше, чем у «Тоттенхэма». В итоге, первый матч это доказал. Лондонцы ослаблены, тут же резко тренер стал плохим (смеётся), когда состава нет, конечно. «Тоттенхэм» может вытянуть за счёт фарта, везения какого-то. Не исключаю «автобус» Моуриньо. Вы помните, когда он в «Интере» был, выводил на поле всех игроков, массажистов, ещё кого-то, ставил перед воротами и так играли (смеётся). Этот вариант тоже может быть. У него хороший состав. Да, один-второй сломался. А как вы хотели? Всегда так бывает. С Месси и я сейчас выйду и десять мячей забью.

У «РБ Лейпциг» все шансы пройти дальше. Ещё раз повторюсь, команда играющая, добротная, крепкая по-настоящему.

«Валенсия» - «Аталанта» (Первый матч 1:4)

Я уже говорил после первой игры, что на 85% «Аталанта» пройдёт дальше. Чтобы там ни говорила «Валенсия», пусть кричать сколько хотят, что они постараются забить быстрый гол, но «Аталанта» такая команда, что и на выезде здорово играет, могут забить и два, и три, и четыре. Для меня стало неожиданностью, когда «Валенсия» пропустила четыре в первом матче, не ожидал такого - команды равные. У «Валенсии» было очень много брака в первом матче. Человек в нескольких эпизодах должен был отдавать, а он бьёт по воротам. За это наказывают - вот и наказали.

Да, у «Аталанты» нападение немного лучше, чем у испанцев, но не 4:1 же? «Аталанта», считайте, вышла. Чудеса бывают, я думаю, будет открытая игра, но тем не менее. Итальянцы могут забить, тогда вообще - всё.

ПСЖ - «Боруссия» (Дортмунд) (Первый матч 1:2)

Холланд удивил. Молодец, вообще красавец. В таком юном возрасте…

ПСЖ в очередной раз разочаровал - во втором тайме много ошибок было. О разочаровании в ПСЖ нужно говорить, потому что это фаворит который год, который год они пытаются выиграть Лигу Чемпионов, тратят миллиарды, нападение - лучшее в мире. По итогу - могут оступиться в любом раунде. Они слишком самоуверенные, но Лига Чемпионов - это не Франция. Тут другие команды, другое сопротивление. Они же играют с чемпионами, шансы уравниваются. Плюс, есть вопросы по средней линии.

Забили в первом матче - хорошо. Я всё равно отдаю предпочтение ПСЖ сейчас. Но если они и в этом году вылетят, тогда их всех разгонять надо.

«Ливерпуль» - «Атлетико» (Мадрид) (Первый матч 0:1)

«Ливер», вроде бы, немного притормозил, сбавил обороты, несколько матчей проиграно. Но, как и перед первой игрой, шансы 50 на 50. Я не исключаю того, что обе могут пройти. Самый злой «Ливерпуль», понятно, был в том году. Но здесь и не нужно из кожи лезть, чудо не будет. Здесь-то что? Один гол забить и всё. Перед такой игрой, слава Богу, все здоровы: Фирмино, Салах, Мане. Будет очень интересная игра, я не исключаю, что уйдёт и в дополнительное время.

«Атлетико» не подарок. Переигрывать фаворитов они могут - это топовая команда. Тем более, футбол такая штука: за день, за два может измениться всё. Мы это видели и будем видеть всегда.

«Манчестер Сити» - «Реал» (Мадрид) (Первый матч 2:1)

60 на 40 в пользу «Сити». Опять-таки, посмотрите, как «Реал» умудрился проиграть «Манчестеру», когда вёл в счёте 1:0, а через несколько дней они играли с «Барселоной», во втором тайме наоборот добавили и порвали эту «Барселону». Если бы вы спросили меня после игры с «Сити» про расклады, я бы сказал: «Шансов нет, они ещё и «Барселону» не обыграют». А получилось вон как. Теперь тут вообще ничего не понятно. Поражение от «Манчестер Сити» взбодрило «Реал».

В фаворитах оставлю «Сити», но «Реал» - всегда «Реал», их нельзя сбрасывать со счетов. Как повлияет дисквалификация «Сити»? А как она может повлиять? Наказание есть. Что, Гвардиола зайдёт в раздевалку и скажет: «Ребят, мы два года не будем играть в ЛЧ, нужно собраться»? Да они и так выйдут разрывать. Состав сумасшедший, запал сумасшедший, болельщики - тоже. Соперник - «Реал», где найти соперника лучше? Игра будет одна из самых интересных.

«Ювентус» - «Лион» (Первый матч 0:1)

Я перед этой игрой сказал: «Ребят, подождите, ничего «Ювентус» не разберётся с «Лионом». Но я не ожидал, что они выиграют, думал ничья будет, а они ещё и выиграли.

Определённые трудности существуют у «Ювентуса», это же видно. Очень много, если не всё, зависит от Роналду, как ни странно. Хотя «Ювентус» всегда был силён командой. Сарри там чудит, старается что-то поменять, а нужно просто не мешать. Он начал мешать в начале - был конфликт, помешал ещё где-то, ещё. Хорошо, что они идут в Серии А на первом месте. Но хотим мы этого или нет, многое будет зависеть от Роналду.

«Лион» в первом матче воспользовался ошибками «Юве». Первый тайм сыграли вообще очень здорово, лучше итальянцев. Но у «Лиона» тоже проблемы: не играет лучший футболист - Депай.

Ясно, что у «Ювентуса» преимущество. 1:0 - отыгрываемый счёт. Плюс, самый любимый счёт у «Ювентуса» 2:0, мы помним это (смеётся).

«Барселона» - «Наполи» (Первый матч 1:1)

Когда мы говорим - «Барселона», подразумеваем Месси - не устану об этом говорить. Сейчас была игра с «Сосьедадом», Лео опять забил - ну это уникум. Чтоб мы там не говорили, всё будет зависит от Месси. «Наполи» в первой игре прикрыли Месси, он не особо был на виду. Но здесь «Камп Ноу» - стадион магический, на котором «Барса» может растерзать любого соперника. Есть Гризманн и другие футболисты, которые должны выходить на роли лидеров. Но мессимания бесследно не проходит. Настанет момент, когда Лео закончит, вот это будет беда - беда всего футбола.

«Бавария» (Мюнхен) - «Челси» (Лондон) (Первый матч 3:0)

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