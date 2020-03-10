2020-03-09T20:29:44+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Парень бросил девушку. Но его собака по привычке нашла ее и принесла хозяину обратно

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- С кем это ты сейчас поздоровалась?

- Ой, да хоть ты не начинай! Мне еще объяснять ему, кто ты такой!

* * *

Случайное открытие двери в школьную подсобку обернулось для Сережи в пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

* * *

- Я обычно не сплю с мужчинами на первом свидании. А тут не выдержала и уснула...

* * *

Ну как объяснить иностранцу, что баба и девушка - синонимы, а бабник и девственник - антонимы?

* * *

Шарапова известила всех, что больше кричать не будет. Мужики в печальке...

* * *

- Чем вы занимаетесь по жизни?

- В основном офигеваю от происходящего.

* * *

Если питерских рыбаков все равно каждую весну уносит на льдине, можно с ними в Финляндию посылку передать?

* * *

- Мужчина, можете не материться при ребенке?

- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!

* * *

Кое-что мне удалось узнать про женщин за долгие годы брака: если жена говорит подруге по телефону: «Ну ладно, пока!», то примерно через полчаса разговор закончится.

* * *

Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:

- Папа, а сколько уже лет ты работаешь у мамы?

* * *

- Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.

- А ты ее кормила?

- Нет.

- Значит, готовит что-то.

* * *

Старый бестселлер на новый лад: «Трое в лодке, не считая собаки Баскервилей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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