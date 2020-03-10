Анекдоты: Парень бросил девушку. Но его собака по привычке нашла ее и принесла хозяину обратно
- С кем это ты сейчас поздоровалась?
- Ой, да хоть ты не начинай! Мне еще объяснять ему, кто ты такой!
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Случайное открытие двери в школьную подсобку обернулось для Сережи в пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.
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- Я обычно не сплю с мужчинами на первом свидании. А тут не выдержала и уснула...
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Ну как объяснить иностранцу, что баба и девушка - синонимы, а бабник и девственник - антонимы?
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Шарапова известила всех, что больше кричать не будет. Мужики в печальке...
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- Чем вы занимаетесь по жизни?
- В основном офигеваю от происходящего.
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Если питерских рыбаков все равно каждую весну уносит на льдине, можно с ними в Финляндию посылку передать?
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- Мужчина, можете не материться при ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
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Кое-что мне удалось узнать про женщин за долгие годы брака: если жена говорит подруге по телефону: «Ну ладно, пока!», то примерно через полчаса разговор закончится.
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Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:
- Папа, а сколько уже лет ты работаешь у мамы?
* * *
- Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.
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Старый бестселлер на новый лад: «Трое в лодке, не считая собаки Баскервилей».
ИСТОЧНИК KP.RU