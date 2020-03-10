Гром грянул, а соломку уже подстелили
Политологи-пессимисты уже пообещали нам тяжелые времена, годы и даже десятилетия.
И тут внезапно выяснилось, что государство само захотело взять на себя социальные обязательство перед гражданами. Более того - зафиксировать их в Основном Законе страны - Конституции. И моментально предложения-поправки Путина - зафиксировать МРОТ, чтобы он всегда превышал прожиточный минимум, и обязательство индексировать пенсии - заиграли совсем иными красками. А еще три дня назад некоторые аналитики буквально визжали, что социальные поправки - спойлеры, чтобы протащить поправки другие, по их мнению, вредные и ненужные. Удивительные времена настали на Руси-матушке, еще гром не грянул, а перекрестились, Бога вписали в Конституцию и даже соломки подстелили.
ИСТОЧНИК KP.RU