2020-03-09T21:34:51+03:00
Экономика

Гром грянул, а соломку уже подстелили

Мы глазом не успели моргнуть, как оказались в зоне турбулентности - залихорадило нефтяные рынки, доллар пополз вверх, а рубль вниз
Дмитрий СТЕШИН
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Президент предложил навсегда сделать МРОТ больше прожиточного минимума.Президент предложил навсегда сделать МРОТ больше прожиточного минимума.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Политологи-пессимисты уже пообещали нам тяжелые времена, годы и даже десятилетия.

И тут внезапно выяснилось, что государство само захотело взять на себя социальные обязательство перед гражданами. Более того - зафиксировать их в Основном Законе страны - Конституции. И моментально предложения-поправки Путина - зафиксировать МРОТ, чтобы он всегда превышал прожиточный минимум, и обязательство индексировать пенсии - заиграли совсем иными красками. А еще три дня назад некоторые аналитики буквально визжали, что социальные поправки - спойлеры, чтобы протащить поправки другие, по их мнению, вредные и ненужные. Удивительные времена настали на Руси-матушке, еще гром не грянул, а перекрестились, Бога вписали в Конституцию и даже соломки подстелили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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