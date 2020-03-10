На рынке «Садовод» китайские торговцы нанимают вместо себя русских

ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАЛИ НОСИТЬ МАСКИ

В узбекской чайхане на задворках «Садовода» - полный интернационал. Место для своих. Залетные в эту часть рынка попадают редко. Только те, кто в курсе. Здесь без претензий по сервису, зато вкусно и недорого. К примеру, манты (в порции - 9 штук!) стоят всего 200 рублей. Ну и за столами, понятно, битком. По посетителям географию изучать можно. К компании молодых парней-киргизов подсаживается крупный мужчина с модной борсеткой. Рядом двое степенных кавказцев. Чуть поодаль - компания русских женщин 40+. Слева - парень и девушка уйгуры (тюркский народ, живут в Китае, из бывших среднеазиатских республик).

Официантка с бейджиком «Гуля» и в светло-голубой медицинской маске носится с подносами между столов.

- У нас весь персонал обязали в масках ходить, - улыбается (это у нее по глазам видно). - Нет, мы не болеем. Просто меры предосторожности.

Впрочем, время от времени Гуля маску приспускает к подбородку - тесемки остаются на ушах. Подышит пару минут и снова ныряет в свой «макияж».

«Садовод» - крупнейший вещевой рынок России. А еще он известен крупной торговой диаспорой Китая - здесь есть целые ряды, на которых почти сплошь стоят с пачками носков, куртками, джинсами и прочим ширпотребом граждане КНР.

Китай, а точнее, пошедший из него по миру коронавирус - сейчас тема номер один. Поэтому я, любопытный, и заскочил на «Садовод».

«УШЛИ В ТЕНЬ»

Сразу бросилось в глаза - китайцев стало гораздо меньше. Домой улетели? На карантин их всех позакрывали, что ли? Разгадка оказалась проще.

- Они просто в тень ушли, - смеется торгующий мужскими костюмами парень лет тридцати. - Чтобы покупателей не смущать лишний раз, нанимают на свои точки продавцов-славян или еще кого. В принципе китайцы так и раньше поступали, приглашая русскоговорящих сотрудников, но сейчас такое почти сплошь и рядом.

Как говорится, ничего личного - просто бизнес.

Многие торговцы носят маски. Для профилактики.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Нельзя сказать, что китайцы с рынка вообще пропали. Они есть. И, кстати, единственные торговцы, которых я видел в медицинских масках, - именно ребята и девчата из КНР. Некоторые даже «красивые» черные маски носят.

- В принципе нам всем администрация рекомендует маски носить - объявлениями весь рынок обклеен, - говорит Анна, продавец обуви. - Но кто ж их по собственной воле наденет? Дураков нет - к продавцу в маске покупатель на всякий случай подходить не будет. А китайцы просто более дисциплинированные. А еще иногда по рядам ходят сотрудники рынка с тепловизорами - следят, чтобы с температурой никто на работу не выходил. И по ночам ряды чем-то дезинфицирующим обрабатывают.

Насчет объявлений про маски - правда. Они висят на всех выходах, ими оклеили двери всех кафе и некоторых павильонов. А еще в масках приезжают некоторые покупатели.

- Мы на всякий случай, - признаются две девушки веселого студенческого возраста.

Торговцы жалуются, что за последние две-три недели народу на рынке стало меньше. Не в разы, но все же. И оптовиков из регионов - а это здесь все-таки основной клиент - тоже убыло.

- С чем это связано - черт его знает. На рынке-то заболевших нет, ни одного случая, - размышляет продавец Анна. - Может, стереотип, что здесь много китайцев. Но это же все-таки наши китайцы, они же постоянно в Москве живут, домой не мотаются, товар им из Китая большими партиями отправляют. Точнее, отправляли. С 15 февраля же вроде границу закрыли (см. «Мнение эксперта»).

По словам торговцев, китайского товара из старых запасов на складах еще хватает. Но рано или поздно он закончится. И тогда два возможных сценария. Либо случится дефицит недорогого ширпотреба, либо продолжение операции «импортозамещение».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Угрозы дефицита нет. Одежду, которую продают сейчас, завезли еще год назад»

- Границы с Китаем не закрыты, никто не запрещает пересылать товары из КНР в Россию, - напомнил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов (эксперты говорят, что вирус без организма способен прожить всего двое суток. - Ред.). - Перебои с поставкой тех или иных категорий товаров могут быть связан с ситуацией внутри самого Китая, где из-за эпидемии более жесткие ограничения. Там из процесса производства и торговли выпали целые провинции.

В России страдают прежде всего отлаженные цепочки отдельных дистрибьюторов. Переориентироваться на поставщиков из других стран тоже непросто. В эпоху глобализации иногда целые страны заточены под производство деталей и элементов для товаров, которые производят на другом конце света. Например, с наскока открыть собственное мощное швейное производство в России, чтобы заменить китайские товар, задачка непростая. Потому что всю фурнитуру и ткани весь мир закупает в том же Китае.

Конечно, все надеются, что в ближайшие два-три месяца угроза коронавируса сойдет на нет и все связи будут восстановлены. В любом случае России дефицит не грозит ни по части продуктов питания, потому что из Китая мы ничего стратегического в этом плане не поставляем, ни по части одежды и обуви. На самом деле куртки, штаны, кофты и все прочее, чем сейчас торгуют на наших рынках, завезли в Россию еще год назад. Это все идет со складов, а не завозится здесь и сейчас.