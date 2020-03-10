Вопрос дня: А вы к каким ограничениям готовы?

Георгий ВИКУЛОВ, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций:

- К ограничению посещений различных мероприятий, кинотеатров, школ, детских садов, театров. К режимному нахождению дома для людей старше 50 лет как наиболее уязвимым.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:

- Готов к банкротству туроператоров, ограничению посещений конференций, к массовым отпускам. Напрягают также обрядовые мероприятия, где участвует много народу. Священнослужители православной и мусульманской церквей и мечетей должны определиться как можно скорее и ограничить посещение служб.

Герман КЛИМЕНКО, IT-бизнесмен:

- На самом деле действуют два вируса: реальный и виртуальный. Виртуальный коронавирус живет самостоятельной жизнью. Государства могут бороться с классическими эпидемиями. Но мы видим, как механизмы госуправления не справляются с эпидемиями виртуальными.

Михаил ЩЕЛКАНОВ, завлабораторией вирусологии Исследовательского центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае:

- К самым очевидным мерам для неспециалистов, которые являются самыми эффективными: ограничение перемещения с теми странами, где неспособны к адекватным мерам по контролю за распространением. В первую очередь это Италия, Южная Корея, а также США, особенно западное побережье. США при всей пафосности раз за разом проявляют растерянность в организации эпидемиологических мер.

Александр ЗАПОЛЬСКИС, политолог:

- СМИ по привычке раздувают панику явно выше реального уровня опасности. И тут правильнее, на мой взгляд, проявлять здоровый фатализм. Делай что должен, и будь что будет.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- К любым обоснованным. Понятно, что Китай, Корея, Италия, Иран - сейчас не лучшее место для поездок. А вот паника по поводу любой страны, где кто-то чихнул, - это уже преувеличение. Все границы не закрыть. В общем, соблюдать осторожность с карантином надо, но не перебарщивать.