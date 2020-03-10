За московскими бобрами установят видеослежку

Власти столицы организуют видеонаблюдение за бобрами, проживающими на территории Москвы. В рамках проекта экологи будут наблюдать за перемещением водных грызунов на территориях особо охраняемых природных зон. Ранее специалистами уже было организовано видеонаблюдение за бобрами неподалеку от Бесединского моста в районе МКАД, где Москва-река вытекает из столицы.

В Москве по крайней мере пять мест постоянного обитания: реки Алешинка, Сетунь, Химка, Яуза и нижнее течение Москвы-реки. При этом животные наносят ущерб инфраструктуре мегаполиса, плотины приводят к подтоплению инженерных коммуникаций, дорог и уничтожению деревьев.

В целях соблюдения баланса интересов будет организована аккуратная расчистка бобриных хаток и иных построек «без причинения вреда животным и их запасам», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.