2020-03-11T12:53:18+03:00
Общество

За московскими бобрами установят видеослежку

Экологам помогут разобраться с хозяйством водных грызунов
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Экологи будут наблюдать за перемещением водных грызунов на территориях особо охраняемых природных зонФото: shutterstock.comЭкологи будут наблюдать за перемещением водных грызунов на территориях особо охраняемых природных зонФото: shutterstock.com
Изменить размер текста:

Власти столицы организуют видеонаблюдение за бобрами, проживающими на территории Москвы. В рамках проекта экологи будут наблюдать за перемещением водных грызунов на территориях особо охраняемых природных зон. Ранее специалистами уже было организовано видеонаблюдение за бобрами неподалеку от Бесединского моста в районе МКАД, где Москва-река вытекает из столицы.

В Москве по крайней мере пять мест постоянного обитания: реки Алешинка, Сетунь, Химка, Яуза и нижнее течение Москвы-реки. При этом животные наносят ущерб инфраструктуре мегаполиса, плотины приводят к подтоплению инженерных коммуникаций, дорог и уничтожению деревьев.

В целях соблюдения баланса интересов будет организована аккуратная расчистка бобриных хаток и иных построек «без причинения вреда животным и их запасам», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как внести вклад в сохранение экологии и сократить свой углеродный след
Специалисты Авито провели исследование о вкладе в экологию и подготовили несколько важных советов, которые помогут каждому из нас сохранить ресурсы планеты и снизить уровень вредных выбросов углекислого газа
Новости 24
Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота у берегов Камчатки
Грузия отложила воинский призыв и продлила каникулы из-за коронавируса
Михаил Мамиашвили оценил последствия от переноса Олимпиады-2020
Названы регионы, где больше всего преступлений совершается под действием наркотиков
Силуанов о финансовой ситуации в стране: не стоит впадать в пессимизм
В Киеве вводится карантин: школы и развлекательные центры закрыты до конца марта
Нефть подешевела на 3% из-за ожидания увеличения добычи Saudi Aramco
В Союзе потребителей рассказали, как изменение курса рубля скажется на ценах
ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию
В Москве таксист украл с карты артиста театра Александра Вершинина более 200 тысяч рублей
Путин: ресурсов для сохранения стабильности в России достаточно
В сирийском Алеппо открылся первый хлебозавод
Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется
Селена Гомез призналась, что боится не встретить свою любовь
Курс евро на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В США дипломаты вручили российским ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы
Стал смурфиком: мужчина забил свое тело голубой краской и повысил самооценку