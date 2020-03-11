Искуственное мясо: экологичная альтернатива натуральному, или бомба замедленного действия?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала данные, согласно которым 18% антропогенного влияния на климат приходится на процессы, связанные с производством пищи.

Больше всего претензий к животноводству: в результате процессов, связанных с полным циклом прохождения до прилавка одного килограмма птицы в атмосферу выделяется 4,57 кг углекислого газа, килограмма свинины – 6,35 кг, говядины – до 43 кг CO2.

Масштабы производства сельхозпродукции растут: если в 1990 году совокупный объем производства молока, мяса и яиц в мире составлял 758 млн тонн, то к 2018 году эти показатели выросли до 876 млн тонн молока, 336,4 млн тонн мяса и 70 млн тонн яиц.

Особенно остро эта проблема встает на фоне того, что недавно ряд крупных компаний фастфуда объявили о включении в свой рацион искусственного мяса. Искусственное мясо (или мясо в пробирке) - это мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего, полноценного животного.

Через 30 лет население планеты достигнет 9,7 млрд человек, отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Чтобы прокормить их, необходимо будет увеличить выпуск продовольствия еще на 70%. Это приведет к кратному росту выбросов парниковых газов. По мнению экологов, рост производства искусственного мяса может только усугубить эти показатели.

Отметим, что современные исследования по получению мяса в пробирке возникли из экспериментов НАСА, пытающейся найти более совершенные способы долгосрочного питания для астронавтов в космосе. 5 августа 2013 года в Лондоне был представлен первый гамбургер, содержащий 140 грамм культивированного мяса.

Кстати, искусственное мясо, или мясо из пробирки, хоть и не было никогда частью живого организма, его не стоит путать с имитацией мяса - вегетарианскими продуктами, которые производят из растительных белков, таких, как соя.