2020-03-11T12:55:01+03:00
Общество

Искуственное мясо: экологичная альтернатива натуральному, или бомба замедленного действия?

По мнению ученых, рост промышленного производства искусственного мяса приведет к кратному росту выбросов парниковых газов
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Мясо из пробирки может привести к росту выбросов парниковых газов. Фото: shutterstock.comМясо из пробирки может привести к росту выбросов парниковых газов. Фото: shutterstock.com
Изменить размер текста:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала данные, согласно которым 18% антропогенного влияния на климат приходится на процессы, связанные с производством пищи.

Больше всего претензий к животноводству: в результате процессов, связанных с полным циклом прохождения до прилавка одного килограмма птицы в атмосферу выделяется 4,57 кг углекислого газа, килограмма свинины – 6,35 кг, говядины – до 43 кг CO2.

Масштабы производства сельхозпродукции растут: если в 1990 году совокупный объем производства молока, мяса и яиц в мире составлял 758 млн тонн, то к 2018 году эти показатели выросли до 876 млн тонн молока, 336,4 млн тонн мяса и 70 млн тонн яиц.

Особенно остро эта проблема встает на фоне того, что недавно ряд крупных компаний фастфуда объявили о включении в свой рацион искусственного мяса. Искусственное мясо (или мясо в пробирке) - это мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего, полноценного животного.

Через 30 лет население планеты достигнет 9,7 млрд человек, отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Чтобы прокормить их, необходимо будет увеличить выпуск продовольствия еще на 70%. Это приведет к кратному росту выбросов парниковых газов. По мнению экологов, рост производства искусственного мяса может только усугубить эти показатели.

Отметим, что современные исследования по получению мяса в пробирке возникли из экспериментов НАСА, пытающейся найти более совершенные способы долгосрочного питания для астронавтов в космосе. 5 августа 2013 года в Лондоне был представлен первый гамбургер, содержащий 140 грамм культивированного мяса.

Кстати, искусственное мясо, или мясо из пробирки, хоть и не было никогда частью живого организма, его не стоит путать с имитацией мяса - вегетарианскими продуктами, которые производят из растительных белков, таких, как соя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как внести вклад в сохранение экологии и сократить свой углеродный след
Специалисты Авито провели исследование о вкладе в экологию и подготовили несколько важных советов, которые помогут каждому из нас сохранить ресурсы планеты и снизить уровень вредных выбросов углекислого газа
Новости 24