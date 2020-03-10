Из суток таинственным образом исчезли 30 минут

Продолжительность суток позднего мелового периода — это примерно 70 миллионов лет назад — определили бельгийские ученые из Брюссельского свободного университета (Analytical, Environmental and Geochemistry Research Group, Vrije Universiteit Brussel, Belgium), ведомые Нильсом де Винтером (Niels de Winter). Помогла им двустворчатая ракушка вымершего ныне вида Torreites sanchezi. Она жила на территории нынешнего Омана, росла в теплом мелководье и множила слои своего панциря примерно 9 лет подряд. Слои сохранились — толщина каждого составляла около 40 нанометров. Высверлив слои лазером, рассмотрев их под микроскопом и проведя химический анализ, бельгийцы и узнали, сколько длился день в эпоху еще живых динозавров. О чем рассказали в журнале Paleoceanography and Paleoclimatology, на который ссылается портал ScienceAlert.

Древняя ракушка "выдала" тайну.

В наше время ракушка наращивала бы по 365 слоев в год — по числу дней в году. А та, которая жила 70 миллионов лет назад добавляла себе по 372 слоя. Это значит, что в годах того доисторического времени было по 372 дня. Что соответствовало суткам продолжительностью в 23 часа 30 минут.

КСТАТИ

Почему Земля вертелась быстрее?

Ныешние исследования отнюдь не первые в своем роде. Коллеги бельгийцев из разных стран «присматривались» к продолжительности и более ранних земных суток. Выяснили, что примерно 530 миллионов лет назад Земля вращалась столь быстро, что в сутках было по 21 часу, в году - по 420 дней. А миллиард лет назад сутки сменялись вообще с головокружительной скоростью - длились всего по 15 часов. Об это свидетельствовали обитавшие тогда синезеленые водоросли, они же цианобактерии - фиксировали своими телами. Почти, как ракушки, но не слоями, а характером роста. Когда на бактерии попадал свет, они росли вертикально. А в темноте - горизонтально. Изучая отложения этих ископаемых в разные геологические эпохи, ученые и определяли продолжительность тогдашних суток. Делали выводы, что Землю - постепенно тормозит Луна - своей гравитацией. И полагали, что происходит это равномерно. Пока не столкнулись с загадкой.

Отложения свидетельствовали: в истории планеты были минимум два периода, когда она резко увеличивала свою скорость. И постепенно удлинившиеся сутки вдруг укорачивались часа на два-три. Такое случалось 400 и 200 миллионов лет назад.

Тайну внезапного ускорения, похоже, разгадал Филипп Машетель, директор Института Земли во франузском университете Монпелье. Несколько лет назад он предположил, что Земля раскручивала себя сама.

По мнению ученого, в глубине планеты происходили процессы, в результате которых внушительные массы породы перемещались ближе к центру. Аналогичным образом поступают фигуристки - прижимают руки к телу и начинают вращаться быстрее.

Машетель составил компьютерную модель недр с горячим - кипящим - нижним слоем и более холодным верхним. Показал, что тут возможны провалы - «сход» гигантских лавин, которые прошивают переходную зону.

Кусок мантии, "утонувший" в расплавленной породе, мог способствовать тому, что Земля стала вращаться быстрее.

- К центру Земли способен сместиться обломок породы размером с Луну, - объяснял Машетель. И уверял, что такое бывало. После чего недра постепенно приходили в равновесие, и планета опять начинала тормозить.

Если Машетель прав, то и ускоренное вращение Земли 70 миллионов лет назад было вызвано некими процессами в недрах – скорее всего последствием того перемещения, которое произошло 200 миллионов лет назад.