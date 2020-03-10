2020-03-10T12:32:23+03:00
Политика

Росгвардия посвятила фильм снайперу НКВД

В главной роли cнялась 89-летняя актриса Любовь Крупнова
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Это художественная зарисовка на тему преемственности поколений. На экране перекликаются сразу несколько эпохЭто художественная зарисовка на тему преемственности поколений. На экране перекликаются сразу несколько эпох
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В ознаменование 75-летия Победы и в преддверии Международного женского дня сотрудники и военнослужащие Росгвардии сняли короткометражный фильм, посвященный женщине в погонах, женщине , воспитавшей защитников Отечества, женщине, которая дарит жизнь и готова оберегать ее от врага.

- Это художественная зарисовка на тему преемственности поколений. На экране перекликаются сразу несколько эпох: Великая Отечественная война, события в горячих точках на Северном Кавказе и настоящее время. В начале фильма снайпер войск НКВД уничтожает немецких оккупантов, а через несколько десятилетий ее правнук - офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует главаря бандформирования вблизи горного аула, - пояснили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что короткометражная картина "Снайпер" была снята на базе отряда ОМОН в Московской области за один световой день по сценарию офицера департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии старшего лейтенанта Анастасии Лотниковой. А в главной роли снялась актриса Любовь Крупнова, которой 89 лет.

В съемках также приняли участие воспитанники Московского президентского кадетского училища им. М.А.Шолохова, сотрудники и военнослужащие ГУ Росгвардии по Московской области, члены их семей и служебная собака Раф.

Росгвардия посвятила фильм снайперу НКВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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