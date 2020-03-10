Мстила Магомаеву из зависти: кто был прототипом певицы Норы Кароль

Первый канал начал показ многосерийного фильма «Магомаев» - это вольная интерпретация биографии великого советского исполнителя. Первая серия вышла в понедельник, 9 марта. Заглавную роль сыграл сербский актер Милош Бикович.

В одной из сцен популярная певица Нора Кароль вступает в интимную близость с сотрудником КГБ и выражает недовольство тем фактом, что она - не единственная советская артистка, получившая ангажемент в знаменитом театре «Олимпия» в Париже: там также планируются гастроли Муслима Магомаева.

Певицы с таким именем в СССР не было, Нора Кароль - это вымышленный образ. Тем не менее отдельные зрители предположили, что прототипом Кароль вполне могла быть Эдита Пьеха, в те годы в самом деле выступавшая в «Олимпии» - такая версия появилась в соцсетях.

В семье 82-летней Эдиты Пьехи сериал «Магомаев» не смотрят. «У меня нет телевизора и я имею счастье не знать, кто в нем кому пакостит», - сообщила «КП» дочь Эдиты Станиславовны, певица Илона Броневицкая.

Один из двоих режиссеров проекта Дмитрий Тюрин заверил «КП», что Эдита Пьеха ни в коем случае не прототип коварной и завистливой Нины Кароль: «У Муслима Магометовича была очень безоблачная жизнь. У него по большому счету не было больших проблем [в карьере]. Один раз была проблема с «левым концертом» - неправильно были проведены расчеты и им заинтересовался ОБХСС, смотрите об этом во второй серии. Чтобы выстроить драматургическую конструкцию, основанную на конфликтах и препятствиях, нам не хватало реального материала из жизни певца. Поэтому пришлось придумать персонажей, которые доставляли бы ему неприятности».

Сюжетную коллизию с певицей Норой Кароль, которая собирается петь в «Олимпии» - точно так же, как Эдита Пьеха в реальности, режиссер назвал «единственным совпадением».

Известно, что на самом деле Эдита Пьеха дружила с Магомаевым, народная молва даже приписывала им роман. Однако в интервью певица подчеркивала, что никакого романа между ними не было. Однажды они вместе были во Франции - но не в Париже, а на кинофестивале в Каннах. Муж Пьехи Александр Броневицкий был страшно ревнив — чудом получив французскую визу, он примчался следом и забрался в гостиничный номер жены по водосточной трубе, надеясь застать у нее Магомаева. Но Эдита Пьеха была одна.

«Магомаев». Первый канал, понедельник-четверг, 21.30.