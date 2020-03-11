Трамп не приедет в Москву 9 мая, но на подготовку к Дню Победы коронавирус не повлиял

- Инициативы будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам. Пока мне сказать нечего, - так отреагировал Дмитрий Песков на предложение депутата Александра Карелина провести после принятия поправок в Конституцию досрочные выборы в Государственную думу.

При этом пресс-секретарь президента обратил внимание, что заранее с президентом эта идея на встрече Путина с лидерами думских фракций не обсуждалась.

- Вы были свидетелями всей этой встречи, фактически она вся была в открытом режиме, и вы могли обратить внимание, что там эта тема не поднималась, - сказал Песков.

Но большинство вопросов, которые журналисты в первый рабочий после праздников день задавали спикеру Кремля, касались других тем - коронавируса и падению цен на нефть.

Пресс-секретарь президента сообщил, что новых цен с нефтяниками у Путина не запланировано, а ситуацию с ценами в Кремле критичной не считают.

- На предыдущем совещании озвучивались разные сценарии и разные позиции, - сказал он. - Мы видим сейчас относительную волатильность рынка, которая будет некоторое время продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались. Сокращение спроса на нефть на мировых рынках стали фиксировать еще раньше. Подобная динамика цен прогнозировалась.

Коронавирус пока не сказался на жизни России, хотя в целом ситуация не простая.

- В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря - заявил Песков.- На общем европейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу.

На фоне отмены многих массовых мероприятий ситуация с коронавирусом никак не отразилась на подготовке к 75-летию Победы.

- Пока - на сегодня, на настоящий момент - подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-либо изменений нет, и они не вносились, - успокоил Песков. Точно так же нет решений и по проведению в июле саммитов ШОС и БРИКС в Санк-Петербурге.

Правда, уже появились и первые отказники под предлогом опасений коронавируса.

- По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет, - рассказал Песков об отказе Дональда Трампа. - Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы.

А вот на график Владимира Путина эпидемия никак не повлияла.

- Пока никаких корректировок нет, он ездит по регионам, обычный рабочий график, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться. Но у президента каких-то таких специальных ограничений или еще чего-то нет в графике.