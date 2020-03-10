Коронавирус грабит футбольные клубы со страшной силой

Итальянская Серия А отменила все свои игры до 3 апреля из-за коронавируса. Футбольная Лига чемпионов каждый матч рассматривает под микроскопом, и на часть из них закрывает стадионы и не пускает зрителей. Каждая такая встреча при пустых трибунах отнимает у команд десятки миллионов евро. И под расходы может попасть даже сборная России.

Не помогает даже дезинфекция стадиона

УЕФА из-за угрозы коронавируса постановил провести ближайший матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже ПСЖ - «Боруссия» без зрителей. Руководство ПСЖ сделало все, чтобы не потерять эту игру. Весь 50-тысячный стадион «Парк де Пренс» был продезинфицирован. На арене были обработаны лестницы, пандусы, эскалаторы… В общем все места, которые могли нести потенциальную опасность передачи коронавируса между болельщиками. Но все напрасно. Власти города и УЕФА закрыли трибуны. А издание RMC sport подсчитало, что «Пари Сен-Жермен» потеряет на этом матче до 10 млн евро.

7 тысяч туристов мимо

Парижский клуб не только упустит доходы от продажи билетов на стадион, вмещающий 47 979 зрителей. Не будет поступлений от продажи еды на арене и вокруг нее, будут закрыты сувенирные магазины, не будут проводиться рекламные акции спонсоров. Но кроме того, пострадает и туристический бизнес. Париж ждал на этом матч 7 тысяч болельщиков из Германии, которы должны были снять отели и оставить какие-то деньги в городе.

Но все эти потери будут смотреться не так страшно по сравнению с теми деньгами, которые ПСЖ упустит, если не пройдет в следующую стадию Лиги чемпионов. В домашнем матче «Боруссия» выиграла 2:1, а сейчас в ответной игре получается «Пари Сен-Жермен» теряет преимущество своих трибун.

Почему не перенести матч на потом?

За последние десятилетия структура доходов футбольных клубов значительно изменилась. Деньги от продажи билетов сейчас не являются для них определяющими — доходы от матчдей составляют примерно 10 процентов бюджета западной команды. Намного большие суммы приносят телетрансляции. Телекомпании платят организаторам спортивных турниров миллиарды евро и долларов, планируя эти траты заранее, и опять же заранее продавая рекламное время.

Именно из-за телевизионных денег сейчас всерьез обсуждается возможность проведения Олимпийских игр при закрытых трибунах — только для телезрителей. И именно из-за них УЕФА не может переносить тот же матч ПСЖ - «Боруссия»и ломать весь футбольный календарь.

В Италии решили отменить все

Но в итальянские власти решили, что даже за закрытыми трибунами нельзя проводить матчи Серии А, и отменили все их до 4 апреля. Но успели провести часть игр при закрытых трибунах. В том числе и главный матч всего чемпионата «Ювентус» - «Интер». Только на нем одном хозяева потеряли не менее 3 млн евро.

Это можно понять, исходя из общего бюджета «Ювентуса». В 2019 году он составлял 621,5 миллиона евро. За счет ТВ «Юве» заработал 206 млн евро, за счет спонсоров — 108,8 млн, а матчей принес 70,65 млн евро. С учетом того, что в год «Ювентус» проводит порядка 30 домашних матчей, но доходы постоянно растут, и получается, что топовая игра с «Интером» на своем стадионе должна была принести не менее 3 млн. евро.

Матч Молдавия - России тоже под угрозой

Коронавирус отменяет матчи не только в Италии. Их давно не проводят в Китае, не играют в футбол в Швейцарии. А сейчас решается вопрос по играм национальных сборных. Например, под угрозой срыва встреча Германия — Италия, и даже контрольный матч Молдавия — Россия.

Дело в том, что власти Молдавии тоже приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Матч Молдавия — Россия намечен на 31 марта, но продажа билетов на него приостановлена до следующей недели. «Молдавская федерация футбола не сообщала РФС об изменении планов по проведению матча», - сообщили в пресс-службе РФС.

Но, возможно, уже сейчас нужно искать другие варианты проведения либо этой, либо другой товарищеской игры. Но перенос такого матча в Россию за столь короткие сроки будет стоит довольно дорого. Только аренда стадиона такого класса, как «Лужники», обойдется в 100 тыс. евро, а есть еще дополнительные траты.