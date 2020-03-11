МТС и TikTok будут совместно развивать молодые таланты

Федеральная конкурсная программа стартует в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М» и пройдет в два этапа: 10-22 марта и 1-14 апреля. В ней могут поучаствовать блогеры и вокалисты от 16 лет до 21 года. Им предлагается записать одно или несколько коротких музыкальных видео, демонстрирующих их вокальные возможности, или добрых роликов в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М.

Из участников конкурса, набравших больше всего реакций пользователей, жюри выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге – и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

В жюри вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь», популярные блогеры Анриэль, Влад Красавин, Артем Кондратьев и другие.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

В поддержку онлайн-конкурса МТС и TikTok также проведут серию музыкальных шоу «Поколение М: Blog&Voice», которые пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске весной 2020 года. В мероприятиях примут участие кумиры молодежи: известные молодые вокалисты и звезды российских телешоу, а также популярные блогеры. Выступить на одной сцене с ними также сможет молодежь соответствующих регионов – для этого им достаточно добавить загруженному видео с хэштегом #Поколение_М дополнительный хэштег с наименованием города #Екатеринбург, #Новосибирск или #Красноярск.