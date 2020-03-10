Кто заработает на падении рубля

Вместе с падением рубля резко упали и котировки российских акций. По данным Московской биржи, акции крупнейших отечественных нефтегазовых компаний упали на 12-15%. Крупные торговые сети потеряли до 28%. Рухнули и банки. Но хоть кто-то выиграл? Оказывается, да.

- На росте курса иностранной валюты могут заработать отечественные компании-экспортеры, - говорит экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Ну, речь, конечно, не о газовиках и нефтяниках. Есть у нас и другие продукты, интересные зарубежному покупателю. Действительно, подорожали ценные бумаги компании Polymetal — более чем на 7%, это крупнейший добытчик золота серебра и меди. Выросли и бумаги крупнейшего производителя минеральных удобрений "Фосагро", металлургической компании "Северсталь".

- Могут заработать на росте долларовой выручки и предприятия угольной промышленности, - продолжает Делягин. - Станет легче практически всем производителям — от строительства до автопрома. Потому что 61-63 рубля за доллар — это было слишком мало для развития рынка товаров и услуг, интересных для экспорта. Производители военной техники тоже выиграют. Но переоценивать облегчение не стоит. Потому что сохранятся проблемы с кредитованием и с агрессивной налоговой политикой.

Еще один фактор, который сработает в плюс для российской экономики — возможный уход с нашего рынка некоторых зарубежных компаний.

- Оставшимся, то есть российским компаниям, будет просторнее и возможно, прибыльнее, - предполагает эксперт. - Это касается агропрома и производства продуктов питания — на пользу этим отраслям сыграет и снижения импорта. Зарубежные продукты станут дороже, и люди не смогут их покупать. Это касается всех товаров, конкурирующих с импортными.

Выиграют и фармацевты.

- Цены на лекарства повысятся (как на импортные, так и на отечественные, но содержащие импортные компоненты), но люди все равно будут их покупать, - говорит Делягин.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765559" frameborder="0"></iframe> «Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

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