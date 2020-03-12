Не дожидаясь бронхита

Все знают народную мудрость: «Если простуду лечить, она пройдет за неделю. Если не лечить - за 7 дней». Так стоит ли вообще тратить деньги на лекарства? Рассказывает профессор, зав. кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ города Челябинска Галина Львовна Игнатова.

- Как отличить «банальную простуду» от серьезного заболевания, гриппа, ОРВИ?

- В толковом словаре Даля слово «простуда» означает «болезнь от внезапного охлаждения кожи либо от остановки испарины». Вывод: простуда, как правило, не имеет никакого отношения к вирусной инфекции. А ОРВИ - это значит заразиться от уже больного человека.

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), группа заболеваний, в которую входят грипп, парагрипп, аденовирусная, коронавирусная - более 200 разновидностей инфекций.

Грипп- это частный случай ОРВИ. Но занимает особое место из-за его изменчивости. Основные симптомы гриппа - жар, температура 38 - 39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, глазах, озноб, разбитость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

- На что в первую очередь обратить внимание, если нездоровится?

- При первых симптомах ОРВИ (температура выше 37,5 °С, насморк, боль в горле, кашель, слабость) нужно остаться дома. Так вы не заразите окружающих - и, соблюдая постельный режим и назначенное лечение, избежите осложнений.

У гриппа и ОРВИ немало общих черт, они вызывают одинаковые симптомы, но грипп протекает тяжелее и чреват опасными осложнениями.

- Что значит «запущенные» ОРВИ и грипп - то есть человек неправильно лечился?

- Вирусные инфекции ослабляют местный и общий иммунитет. Без надлежащего лечения на их фоне часто возникают другие заболевания. ОРВИ протекает легче, чем грипп, и реже осложняется. Несоблюдение врачебных рекомендаций чревато переходом болезни в затяжную форму и присоединением бактериальной инфекции.

- А как же лечить правильно?

- Современные подходы к лечению ОРВИ, включая грипп, подразумевают использование как медикаментозных, так и немедикаментозных методов. Последние - это режим, гигиенические мероприятия, диета, физические методы снижения температуры, санация верхних дыхательных путей (носовых ходов).

ВОЗ для лечения гриппа рекомендует применение этиотропных химиопрепаратов, блокирующих репликацию вируса. Терапия должна назначаться как можно раньше, с момента первых симптомов (в первые 48 часов болезни), и начинаться без ожидания лабораторной верификации диагноза. Для остальных возбудителей ОРВИ противовирусное действие препаратов носит неспецифический характер. Возможно применение изученных противовирусных препаратов для лечения ОРВИ, в том числе Эргоферон и другие. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации.

ОРВИ нередко осложняются синуситом, отитом, трахеитом, бронхитом. Грипп, перенесенный на ногах, грозит пневмонией, менингитом, энцефалитом, поражением сердечной мышцы и печени... Если через 7 дней с момента начала заболевания продолжают сохраняться выраженные признаки, это с большой вероятностью говорит о наличии осложнений.

- Не поздно ли сейчас применять какие-то меры, чтобы не заболеть?

- Для большинства респираторных вирусов характерен воздушно-капельный путь передачи инфекции, а это значит, источником заражения является человек, который кашляет или чихает. Но никогда не поздно пользоваться обычными гигиеническими мерами - поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

БДИ

Кому быть начеку

Некоторые группы населения подвержены более высокому риску осложнения или более тяжелого протекания болезни, в том числе:

• беременные;

• младенцы и дети младшего возраста, особенно младше 2 лет;

• лица любого возраста с определенными хроническими состояниями здоровья (включая астму или болезнь легких, болезнь сердца, диабет, болезнь почек или некоторые неврологические состояния);

• лица с тяжелыми нарушениями иммунной системы.

Респираторные инфекции нельзя переносить на ногах. Заболели - сидите дома!