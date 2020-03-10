Александр Ширвиндт - о падении рубля: На плавленый сырок и анисовую водку мне хватает
- Алло! Александр Анатольевич, только вы можете теперь оптимизм в народ России вселить! Как жить будем? Видите, с рублем чего - падает, нефть - дешевеет, опять-таки - коронавирус… Рецепт, пожалуйста, оптимизма. Только от вас, от самого Ширвиндта!
- Ну, видишь, Саш, вот я сижу на работе и не чихаю.
- И не чихаете?
- Нет.
- А настроение у вас?
- Настроение очень бодрое, потому что я не чихаю, и ты звонишь – уже какой-то оптимизм.
Александр Ширвиндт, худрук Театра Сатиры: «Мне на плавленный сырок на закусь хватит - в зависимости от твердости он стоит 20 рублей. Нам в своей стране ничего не страшно»
Ты же абы кому не звонишь, ты звонишь только элите!
А ты знаешь, у нас на проходной на служебном входе сидела такая милая интеллигентная старушка, пенсионерка. Ее за прилавком вообще не было видно, и она все время делилась впечатлениями. Какая-то премьера была и она говорит: «Александр Анатольевич, я вышла в зал, сегодня просто - аэлита!» Пока в театре «Аэлита», то можно еще дышать.
- Скажите, ну, вот рубль, видите, чего с ним… И этот доллар, и этот… как его - евро…
- Ну, понимаешь, теперь, в связи с тем, что у меня постпенсионный возраст, расходы очень упали. Так что, что бы ни делалось с рублем, на плавленый сырок и анисовую водку мне хватает.
- А сколько, интересно, сейчас стоит плавленый сырок? Раньше он 14 копеек стоил. А вы почем покупаете?
- В районе 10-20 рублей. «Дружба», которой я питаюсь уже сто лет, она колеблется… Это же эбокситка, это не еда, это все зависит от степени твердения.
- Скажите, а водку анисовую почем берете?
- Нет, у нас плохая. Ты вообще пил «Узо» когда-нибудь?
- Нет, никогда, ни разу.
- Ну, это великая греческая водка «Узо», с анисом…
- Я ж в провинции рос, это вы в столице… Я - на бормотухе…
- Ну, сейчас, кстати, гонят такой самогон, что какая, к черту, «виска»? Сейчас же неподсудно, поэтому они (самогонщики. - А.Г.) прекрасно это делают.
- Ясно. И все-таки - вот как себя ощущать и как быть?
- Знаешь, ты же меня когда-то поздравлял, мне было 85 лет… Если у меня упало такое количество нужностей, что уже не до рубля, понимаешь…
- Ну, а если серьезно? Вот - тем, кто еще может, у кого ничего не упало, вот им как быть-то? Вот как насчет тех - у кого вы кровь пили раньше… (Речь - о молоденьких актрисах, у которых Ширвиндт, по его словам - пил кровь. Возможно, это была шутка, - А.Г.)
- Как замечательно ты говоришь, что…
- Понял. Так. Еще рецепт, Александр Анатольевич.
- Да нет, Сашенька, все нормально. Переживем. Ты понимаешь, ведь вся прелесть страны, в которой ты живешь, - нам ничего не страшно!
- Это как бы вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»?
- Это - менталитет. И еще - «Все, как один, умрем, в борьбе за это» – помнишь?
- А то!
- Но! Это только время меняется. А борьба - беспрерывная, понимаешь? Так что - «умрем в борьбе за это» – и все.
- Я понял…
- Так что не отчаивайся! Пока.
- Ладно... Ничего запикивать не надо?
- Все нормально. А! Премьера у нас – напиши: премьера!
- Ага.
- Саша, это важно. 27 марта, в День театра, у нас премьера музыкального спектакля «Дамское счастье». Это - мюзикл, молодые ребята его ставят, поют, играют, написал это Юрочка Ряшенцев… По Эмилю Золя. Был такой роман у него.
- Понял. Спасибо.
- Запомни - «Дамское счастье»! Вот тебе - и оптимизм!
ИСТОЧНИК KP.RU