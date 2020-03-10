2020-03-10T16:11:36+03:00
Общество

Александр Ширвиндт - о падении рубля: На плавленый сырок и анисовую водку мне хватает

Худрук Театра Сатиры поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым рецептами хорошего настроения
Александр ГАМОВ@gamov1
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Худрук Театра Сатиры поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым рецептами хорошего настроенияХудрук Театра Сатиры поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым рецептами хорошего настроенияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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- Алло! Александр Анатольевич, только вы можете теперь оптимизм в народ России вселить! Как жить будем? Видите, с рублем чего - падает, нефть - дешевеет, опять-таки - коронавирус… Рецепт, пожалуйста, оптимизма. Только от вас, от самого Ширвиндта!

- Ну, видишь, Саш, вот я сижу на работе и не чихаю.

- И не чихаете?

- Нет.

- А настроение у вас?

- Настроение очень бодрое, потому что я не чихаю, и ты звонишь – уже какой-то оптимизм.

Александр Ширвиндт, худрук Театра Сатиры: «Мне на плавленный сырок на закусь хватит - в зависимости от твердости он стоит 20 рублей. Нам в своей стране ничего не страшно»

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Ты же абы кому не звонишь, ты звонишь только элите!

А ты знаешь, у нас на проходной на служебном входе сидела такая милая интеллигентная старушка, пенсионерка. Ее за прилавком вообще не было видно, и она все время делилась впечатлениями. Какая-то премьера была и она говорит: «Александр Анатольевич, я вышла в зал, сегодня просто - аэлита!» Пока в театре «Аэлита», то можно еще дышать.

- Скажите, ну, вот рубль, видите, чего с ним… И этот доллар, и этот… как его - евро…

- Ну, понимаешь, теперь, в связи с тем, что у меня постпенсионный возраст, расходы очень упали. Так что, что бы ни делалось с рублем, на плавленый сырок и анисовую водку мне хватает.

- А сколько, интересно, сейчас стоит плавленый сырок? Раньше он 14 копеек стоил. А вы почем покупаете?

- В районе 10-20 рублей. «Дружба», которой я питаюсь уже сто лет, она колеблется… Это же эбокситка, это не еда, это все зависит от степени твердения.

- Скажите, а водку анисовую почем берете?

- Нет, у нас плохая. Ты вообще пил «Узо» когда-нибудь?

- Нет, никогда, ни разу.

- Ну, это великая греческая водка «Узо», с анисом…

- Я ж в провинции рос, это вы в столице… Я - на бормотухе…

- Ну, сейчас, кстати, гонят такой самогон, что какая, к черту, «виска»? Сейчас же неподсудно, поэтому они (самогонщики. - А.Г.) прекрасно это делают.

- Ясно. И все-таки - вот как себя ощущать и как быть?

- Знаешь, ты же меня когда-то поздравлял, мне было 85 лет… Если у меня упало такое количество нужностей, что уже не до рубля, понимаешь…

- Ну, а если серьезно? Вот - тем, кто еще может, у кого ничего не упало, вот им как быть-то? Вот как насчет тех - у кого вы кровь пили раньше… (Речь - о молоденьких актрисах, у которых Ширвиндт, по его словам - пил кровь. Возможно, это была шутка, - А.Г.)

- Как замечательно ты говоришь, что…

- Понял. Так. Еще рецепт, Александр Анатольевич.

- Да нет, Сашенька, все нормально. Переживем. Ты понимаешь, ведь вся прелесть страны, в которой ты живешь, - нам ничего не страшно!

- Это как бы вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»?

- Это - менталитет. И еще - «Все, как один, умрем, в борьбе за это» – помнишь?

- А то!

- Но! Это только время меняется. А борьба - беспрерывная, понимаешь? Так что - «умрем в борьбе за это» – и все.

- Я понял…

- Так что не отчаивайся! Пока.

- Ладно... Ничего запикивать не надо?

- Все нормально. А! Премьера у нас – напиши: премьера!

- Ага.

- Саша, это важно. 27 марта, в День театра, у нас премьера музыкального спектакля «Дамское счастье». Это - мюзикл, молодые ребята его ставят, поют, играют, написал это Юрочка Ряшенцев… По Эмилю Золя. Был такой роман у него.

- Понял. Спасибо.

- Запомни - «Дамское счастье»! Вот тебе - и оптимизм!

ИСТОЧНИК KP.RU

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