А все-таки "Магомаев" или "Синявская"?

9 марта 2020 года на Первом канале состоялась премьера сериала «Магомаев», о котором трубят много и часто. Главная замануха сериала состоит в том, что Магомаева сыграл сербский актёр Милош Бикович, звезда комедии «Холоп», "Отеля Белград" и разнообразных сериалов.

"То не лед трещит, не комар пищит", - поет Бикович голосом Магомаева. Сериал начинается с феерической победы главного героя на фестивале Сопот-69. После победы певцу предлагают контракт в парижской "Олимпии", после чего злобные КГБшники тут же начинают рыть под него.

Не знаю, как вы, а я подавился в тот момент, когда увидел знакомые лица сериальных актеров в роли певцов Большого театра. Особенно впечатлил актер Максим Лагашкин, который везде играет полицейских, а в "Магомаеве" из опера переквалифицировался в оперные певцы. Весь как был в костюме полицейского из сериала "Шторм", стоит на сцене и поет арию Хозе из оперы "Кармен".

Отдельной арии заслуживает Бикович в роли Магомаева. У него очень сложная актерская задача. Ему нужно усиленно хмурить гладкий лоб, чтобы изобразить знаменитую "магомаевскую" морщину промеж бровей. Подозреваю, что Бикович морщится еще и потому, что всю серию пытается понять, кого же он играет. Во-первых, он и правда не знает, кто такой Магомаев (сам признавался). А во-вторых, сообразить о своем герое по ходу пьесы невозможно. Это только кажется, что фильм "Магомаев" должен быть про Магомаева. Но главное действующее лицо (по крайней мере, первой серии) вовсе не он, а Тамара Синявская.

Тамара Синявская в исполнении актрисы Ирины Антоненко. Фото: Первый канал, Киностудия «Медиаслово», Киностудия «Амедиа»

Кстати, именно Тамара Синявская выступила консультантом фильма. Возможно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что все женщины, кроме самой Синявской, в сериале выглядят как-то не очень. Поклонницы Магомаева сделаны пластмассово и инстаграмно, брошен камень в огород Эдиты Пьехи, которую, по предположениям зрителей, вывели в образе беспринципной певицы Норы Кароль. А актрисе Светлане Устиновой, играющей гражданскую жену Магомаева, и вовсе не повезло. Она показана стервозной бабищей с губами "уточкой" и скверным характером, всухую проигрывающей красавице- Синявской в исполнении Ирины Антоненко.

Актриса Светлана Устинова сыграла гражданскую супругу певца. Фото: Первый канал, Киностудия «Медиаслово», Киностудия «Амедиа»

У Синявской-Антоненко, как по заветам Чехова, и фигура точеная, и лицо замечательное и мысли с речами - правильные и долгие, взывающие к самому лучшему в человеке. В отличие от прохиндейки Кароль, готовой переспать с кгбшником за выезд в Европу, Тамара и не думает о гастролях в Париже. Она приходит на репетиции раньше всех, "потому что любит искусство, вот и все". А если говорить о недостатках - то он у нее только один - покосившийся, как пизанская башня, вавилон на голове.

Кроме красавицы Антоненко, на которую приятно смотреть, из хорошего в фильме - записи песен Муслима Магомаева, которые, к счастью, не стали перепевать на современный лад. Удивляет, насколько хиты сорокалетний давности хорошо и актуально звучат сегодня.

Все остальное, на мой взгляд, столь же похоже на правду сколько актриса Антоненко похожа на жену главного героя.

Впрочем, возможно, дело в названии. Если бы сериал назывался не "Магомаев", а "Синявская", я бы даже не пикнул.