2020-03-10T17:31:44+03:00
Умные вещи

41% женщин в России получили подарок в ОК к 8 Марта

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги празднования Международного женского дня
Поделиться:
Социальная сеть Одноклассники подвела итоги празднования Международного женского дняСоциальная сеть Одноклассники подвела итоги празднования Международного женского дня
Изменить размер текста:

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги активности пользователей во время празднования 8 Марта. За три праздничных дня пользователи социальной сети отправили друг другу 1 миллиард подарков. Подарки получили 32 миллиона российских женщин, зарегистрированных в ОК, это 41% от всех жительниц страны. Кроме этого, в соцсети побили рекорд по аудитории, которая отправляла стикеры (11 миллионов человек) , а персонализированные видеооткрытки от нейросети собрали 200 миллионов просмотров.

Пользователи ОК наиболее активно выражают эмоции во время больших праздников и часто поздравляют своих родных и друзей в соцсети с помощью виртуальных подарков. Одним из самых щедрых мужчин в ОК стал пользователь из Саратова, который отправил 4 840 подарков с «8 Марта!». Кстати, в 2020 году Саратов вошел в десятку городов, по количеству отправленных подарков в честь 8 Марта. Кроме этого, активнее всего виртуальные подарки к Международному женскому дню дарили в следующих городах:

1. Москва

2. Омск

3. Новосибирск

4. Санкт-Петербург

5. Воронеж

6. Волгоград

7. Саратов

8. Краснодар

9. Красноярск

10. Ростов-на-Дону

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды, ей пришло 5 642 поздравления с Международным женским днем. Самыми популярными цветами среди подарков в ОК в праздничные дни стали розы. Рекордсмен по количеству отправок (50 миллионов) — букет из разноцветных роз с благодарностью за поздравление. На втором месте — букет розовых роз с надписью «С 8 Марта!», его подарили 45 миллионов раз. Замыкает тройку лидеров букет алых роз и пожелание «С 8 Марта! Много-много счастья!», пользователи ОК подарили 34 миллиона таких букетов.

Пользователи социальной сети любят отправлять не только виртуальные подарки, но и писать поздравления родным и близким с добрыми словами в личных сообщениях. Отмечать Международный женский день в ОК начали с утра и сразу побили рекорд по интенсивности отправки сообщений: в секунду пользователи отправляли более 8 000 сообщений с поздравлениями на 8 марта.

Кроме этого, к 8 Марта ОК запустили персонализированный ролик для женщин. Пользовательницы получили видеооткрытку, героями которой стали близкие друзья – нейросеть выбирала фотографии пяти героев ролика из их личных фотоальбомов в ОК и нативно помещала в ролик. По сюжету видео друзья устроили главной героине праздничный день: все вместе отправляются в салон красоты, примеряют наряды, идут в ресторан и кино. Благодаря собственной технологии распознавания лиц на видео пользователи и их друзья получили уведомления о новом опубликованном видео с их участием, что обеспечило дополнительный охват и фидбек праздничным видеороликам. В результате суммарно за праздничные дни персонализированные видеооткрытки собрали 200 млн просмотров в ОК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие фены для волос 2020
Фен для волос - незаменимый помощник и зимой, и летом. В холодное время года можно сделать настолько эффектную укладку, что ей не будет страшна даже шапка. Летом он тоже придает волосам красивую форму. "Комсомольская правда" поможет выбрать фен, который п
Новости 24
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой говорилось, что препарат эффективен против коронавируса
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ