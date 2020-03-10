2020-03-10T18:48:46+03:00
Политика

Сможет ли Путин пойти на выборы в 2024-м году?

Объясняем, что стоит за поправками депутата Терешковой [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Путин называет досрочные выборы Госдумы нецелесообразными и поддерживает поправки Терешковой.Путин называет досрочные выборы Госдумы нецелесообразными и поддерживает поправки Терешковой.Фото: REUTERS
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Многие до сих пор не поняли, что же случилось в этот «неспокойный вторник» в здании Госдумы. Давайте прям по порядку. Сначала депутат Александр Карелин предлагает устроить досрочные выборы парламента. Потом депутат Валентина Терешкова просит разрешить Владимиру Путину переизбраться на новый срок. А кульминация — выступление в Думе президента. Путин называет досрочные выборы Госдумы нецелесообразными и поддерживает поправки Терешковой. Только с двумя оговорками — если их одобрят Конституционный суд и народ в день голосования 22 апреля.

Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.

Уже почти два месяца с тех пор, как президент предложил поправить Конституцию, разные политические "пророки" строили одно предсказание за другим: то Путин в 2024 году возглавит Госсовет, то после досрочных выборов - Госдуму, то усиленный Совбез. И вот Путин открыто, с трибуны Госдумы четко дал понять - сложных и тайных схем не существует.

«КП» вместе с членом научного совета при Совбезе России Андреем Манойло и директором центра политической конъюнктуры Алексем Чеснаковым разбирала, почему президент принял такое решение.

КП: Почему президент не поддержал идею о досрочных выборах Госдумы?

Манойло: Путин сказал, что если будет консенсус в Госдуме — он ее поддержит. Но консенсуса не было. Три фракции были за предложение Карелина. Только коммунисты выступили против досрочных выборов, наверняка боятся в них участвовать. Президент принял мудрое решение, чтобы никого не провоцировать. С этим решили повременить, чтобы не было сумбура.

Андрей Манойло. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Андрей Манойло. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу.

КП: Что мы увидели в Госдуме, когда президент поддержал поправки Терешковой?

Чеснаков: Мы увидели очень яркое политическое действие, которое переформатирует повестку. В ближайшее время все будут обсуждать решение Конституционного суда и возможность для президента Путина избираться на еще два президентских срока. Мы получили объяснения из первых рук, почему власть видит необходимой именно такую логику развития событий. И в конце концов политический класс получил важный сигнал, что все будет развиваться стабильно, без шараханий. Без действий, которые могли бы трактоваться, как супер-чрезвычайные.

КП: Это еще не значит, что Путин идет на выборы в 2024-м году?

Чеснаков: Нет. Мы получим ответ, когда будут сформированы соответствующие возможности. Воспользуется ли ими Путин? Как воспользуется? И когда? Это вопросы по которым будут много спорить. Важно, что сегодня была соблюдена некая драматургия. Это один из самых ярких дней политической повестки.

Манойло: Мы получили страховой полюс. Если к 2024-му году мировой кризис разовьется до таких масштабов, что будет угрожать нашей стране, то мы будем знать, что у нас есть лидер, который знает, как такие кризисы преодолевать безболезненно для народа. Он уже не раз проводил страну через подобные штормы. Это, в первую очередь, экономическая турбулентность, которую мы видели в 2008 и 2014 годах. И падение цен на нефть, которое мы сейчас видим, снижение котировок, паника — это тоже предвестие мирового кризиса, который может быть очень серьезным. А политика — это всегда отражение экономики. Все может вызвать новые вызовы и угрозы для нашей безопасности. Мы сейчас находимся в самом начале кризиса, а он обязательно затронет нашу страну. Легкомысленно думать, что все обойдет нас стороной.

Алексей Чеснаков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Алексей Чеснаков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Путин - о предложении Терешковой.

КП: И тогда Путин сможет пойти на выборы?

Манойло: Тогда Путина можно попросить. Идти или не идти — зависит только от него. Само по себе введение этой поправки не говорит о том, что будет нарушена преемственность власти.

КП: Почему именно по этому пути пошел Путин? Можно было убрать из Конституции «два срока подряд» и провести выборы после 2024 года?

Манойло: Да, была масса способов сохранить власть. Можно было возглавить Совфед, полномочия которого существенно расширяются. Совфед будет, например, согласовывать кандидатуры силовиков. Можно было стать главой Госсовета и накачать его полномочиями. Но Путин всего этого не сделал. Поддержка такой поправки, которую предложила Терешкова, это такой честный поступок. Теперь нельзя уже говорить, что будут какие-то хитрые ходы или комбинации. Он избрал честный, прямой и понятный путь. И сказано, что Путин им воспользуется, только если будет необходимость и угроза России.

Выступление Путина в Госдуме 10 марта 2020.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Корреспонденты "Комсомольской правды" наблюдали за работой депутатов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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