2020-03-10T19:12:25+03:00
Телевидение

Медсестра и директор завода - несчастье их связало

Новая мелодрама "С тобой хочу я быть всегда» поведает о буднях отзывчивой сиделки
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Медсестра Антонина (Наталья Бурмистрова) принимает все близко к сердцу. Фото: Кадр из фильмаМедсестра Антонина (Наталья Бурмистрова) принимает все близко к сердцу. Фото: Кадр из фильма
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Умение хранить верность традициям - редчайшее в наше циничное время качество, и канал "Россия" раз за разом его демонстрирует. И пусть высоколобые остряки глумятся над сериалами, выходящими на второй "кнопке" - дескать, с утра до вечера одно и то же, про тяжкую жизнь медсестер, пастушек и доярок, а канал упрямо гнет свое и продолжает заваливать "пастушечьим" мылом телевизионный эфир. Новая четырехсерийная мелодрама под бескомпромиссным названием "С тобой хочу я быть всегда" - проверенный продукт высочайшего слезоточивого качества. Попробуйте угадать, кем работает главная героиня? Если не с первой, то со второй или третьей попытки угадаете точно - конечно же, медсестрой. И жизнь у этой медсестры, разумеется, не сахар - ну а разве по вечерам в телевизоре бывает по другому? Впрочем, обо всем по порядку.

Антонина (так зовут героиню) живет и трудится в маленьком городке, где неудачи охотятся за ней, как Карлсон за конфетами: помимо проблем в семье (дочь беременна, зять несправедливо уволен) возникают сложности на работе, которую, по сути, женщина теряет. Куда податься простой медсестре? Только в сиделки. Антонина начинает ухаживать за мужчиной по имени Евгений, который недавно перенес инсульт. А мужчина-то непростой - директор местного завода. Находясь рядом с ним, добрая Антонина погружается в его жизнь и понимает, что инсульт - далеко не самое страшное, что случилось (и еще может случиться) с ее подопечным. Во-первых, Евгению чуть ли не открыто изменяет жена, во-вторых, его помощник Роман столь же открыто (а чего стесняться, раз шеф полуживой?) мечтает занять директорский пост. Пораженная тем, какими мерзкими и подлыми могут быть люди, Антонина начинает всеми силами бороться за вверенного ей бедолагу...

Россия 1, "С тобой хочу я быть всегда", 14 марта, 20.40

ИСТОЧНИК KP.RU

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