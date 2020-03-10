2020-03-10T19:26:55+03:00
Спорт

Роналдиньо пошел по стопам Кокорина и Мамаева

Экс-форвард сборной Бразилии может провести в СИЗО до шести месяцев
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Суперзвезда футбола Роналдиньо загремел в тюрьму.Суперзвезда футбола Роналдиньо загремел в тюрьму.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лучший футболист мира-2004, 39-летний Роналдиньо вляпался в историю по самые уши. Нет, он никого не бил стулом и не пинал на асфальте. А попался с братом при пересечении границы Парагвая с поддельными паспортами. Зачем им были липовые документы, братья так доходчиво объяснить не смогли. В результате судья отказалась отпустить их под домашний арест и отправила в местное СИЗО, чтобы они не сбежали во время следствия обратно в Бразилию. При этом судья сообщила, что следствие в Парагвае может продолжаться до шести месяцев.

Вам это ничего не напоминает? Отказ выпустить футболиста под домашний арест. Следственный изолятор на полгода... Да, именно такой путь прошли Кокорин и Мамаев, которые, как известно, уже отмотали свой срок и вышли на свободу с чистой совестью.

Но у Роналдиньо совсем другие перспективы. Ведь за ним и на родине числится немало грешков, начиная от незаконной постройкой пирса для яхты и заканчивая неуплатой налогов в 2,2 миллиона долларов.

Сейчас чемпион мира-2002 находится в тюрьме Асунсьона в секторе, где сидят политики-коррупционеры и наркоторговцы. И вот вчера в сети появились первые фото Роналдиньо из неволи. Надо признаться, он почти не изменился и светится своей фирменной улыбкой. Впрочем и Кокорина все упрекали, что он все время улыбается на суде. На что Саша объяснял, что это у него такое выражение лица.

Даже за решеткой футболист не расстается с фирменной улыбкой.

Даже за решеткой футболист не расстается с фирменной улыбкой.

Впрочем, достаточно сравнений, ведь Кокорин и Мамаев совсем недавно вернулись в футбол и уже забили по голу за свои новые клубы. А Роналдиньо уже пять лет назад завершил карьеру игрока и, говорят, просто потерялся на «гражданке», пустившись во все тяжкие.

Впрочем, даже за решеткой Роналдиньо сможет тряхнуть стариной. Оказывается, что в тюрьме Асунсьона раз в полгода проводится чемпионат по мини-футболу, в котором участвуют порядка 200 заключенных, разделенных на 10 команд. Правда, руководство тюрьмы не надеется, что Роналдиньо сам соизволит выйти на площадку, но зрителем станет в любом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ