Роналдиньо пошел по стопам Кокорина и Мамаева

Лучший футболист мира-2004, 39-летний Роналдиньо вляпался в историю по самые уши. Нет, он никого не бил стулом и не пинал на асфальте. А попался с братом при пересечении границы Парагвая с поддельными паспортами. Зачем им были липовые документы, братья так доходчиво объяснить не смогли. В результате судья отказалась отпустить их под домашний арест и отправила в местное СИЗО, чтобы они не сбежали во время следствия обратно в Бразилию. При этом судья сообщила, что следствие в Парагвае может продолжаться до шести месяцев.

Вам это ничего не напоминает? Отказ выпустить футболиста под домашний арест. Следственный изолятор на полгода... Да, именно такой путь прошли Кокорин и Мамаев, которые, как известно, уже отмотали свой срок и вышли на свободу с чистой совестью.

Но у Роналдиньо совсем другие перспективы. Ведь за ним и на родине числится немало грешков, начиная от незаконной постройкой пирса для яхты и заканчивая неуплатой налогов в 2,2 миллиона долларов.

Сейчас чемпион мира-2002 находится в тюрьме Асунсьона в секторе, где сидят политики-коррупционеры и наркоторговцы. И вот вчера в сети появились первые фото Роналдиньо из неволи. Надо признаться, он почти не изменился и светится своей фирменной улыбкой. Впрочем и Кокорина все упрекали, что он все время улыбается на суде. На что Саша объяснял, что это у него такое выражение лица.

Даже за решеткой футболист не расстается с фирменной улыбкой.

Впрочем, достаточно сравнений, ведь Кокорин и Мамаев совсем недавно вернулись в футбол и уже забили по голу за свои новые клубы. А Роналдиньо уже пять лет назад завершил карьеру игрока и, говорят, просто потерялся на «гражданке», пустившись во все тяжкие.

Впрочем, даже за решеткой Роналдиньо сможет тряхнуть стариной. Оказывается, что в тюрьме Асунсьона раз в полгода проводится чемпионат по мини-футболу, в котором участвуют порядка 200 заключенных, разделенных на 10 команд. Правда, руководство тюрьмы не надеется, что Роналдиньо сам соизволит выйти на площадку, но зрителем станет в любом случае.