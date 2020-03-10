Собака-чистюля дала мастер-класс всем домашним питомцам

Прийти с прогулки, протопать грязными лапами по коврику и запрыгнуть на диван – если все это про вашего домашнего питомца, то следующее видео как раз для него.

Ролик, который оказался в Сети, вызвал настоящий шквал эмоций от собаководов. Эта маленькая белая собачка - настоящий фанат чистоты. Домашний питомец после возвращения с прогулки тщательно вытирает лапы о специальный коврик.

Только после того, как лапки будут идеально чистыми, домашний питомец делает шаг в комнату. И это явно не постановочный кадр, собакен приучен к данной процедуре и выполняет ее без особых трудностей.

- Это великолепно! А я даже не могу заставить свою собаку сидеть…

- Ну что за прелесть! Этот маленький сладкий щеночек вытирает свои маленькие милые лапки, прежде чем зайти в дом.

- Хорошие манеры детей — заслуга родителей. Хозяину респект.

Это только малая часть комментариев. Большинство сходятся во мнении, что приучить к такому собаку крайне проблематично и скорее всего, кадр является постановочным, пишет Ридус.