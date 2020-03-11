2020-03-10T20:45:58+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Красивых девочек мальчишки в школе бьют портфелем по голове, поэтому они и вырастают дурочками

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А я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило...

* * *

Муж - жене:

- Ты машину в гараж поставила?

- Частично...

* * *

Вопрос армянскому радио:

- Кто умнее - кошка или собака?

- Канэчно, кошка! Ты когда-нибудь видел, чтобы десять кошек волокли по тундре санки с чукчей и поклажей?

* * *

Ученые доказали, что попугаи, живущие у пьющих людей, отлично разбираются в политике и спорте.

* * *

90 х 60 х 90 = 486 000 кубических сантиметров. Ну ни фига себе красивая девушка!

* * *

На собеседовании в коллекторской фирме:

- Скажите, почему вы выбрали нашу фирму?

- Видите ли, я не люблю людей.

- Достаточно, вы приняты.

* * *

Согласно протоколу, в пьяной драке два скрипача из филармонии избили двух боксеров. Сейчас журналисты гадают, как отразить событие: как подъем культуры или как упадок спорта.

* * *

Увидев табличку «Курить строго запрещается!», Петрович закурил мягко, по-доброму…

* * *

Когда кто-то в мире покупает новенький айфон, где-то радуется производитель лапши быстрого приготовления.

* * *

- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьезные перемены.

- С чего ты это взял?

- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный бухгалтер искал «Уголовный кодекс РФ», «органические яды», «как спрятать тело» и «климат Магадана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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