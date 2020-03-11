Анекдоты: Красивых девочек мальчишки в школе бьют портфелем по голове, поэтому они и вырастают дурочками
А я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило...
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Муж - жене:
- Ты машину в гараж поставила?
- Частично...
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Вопрос армянскому радио:
- Кто умнее - кошка или собака?
- Канэчно, кошка! Ты когда-нибудь видел, чтобы десять кошек волокли по тундре санки с чукчей и поклажей?
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Ученые доказали, что попугаи, живущие у пьющих людей, отлично разбираются в политике и спорте.
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90 х 60 х 90 = 486 000 кубических сантиметров. Ну ни фига себе красивая девушка!
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На собеседовании в коллекторской фирме:
- Скажите, почему вы выбрали нашу фирму?
- Видите ли, я не люблю людей.
- Достаточно, вы приняты.
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Согласно протоколу, в пьяной драке два скрипача из филармонии избили двух боксеров. Сейчас журналисты гадают, как отразить событие: как подъем культуры или как упадок спорта.
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Увидев табличку «Курить строго запрещается!», Петрович закурил мягко, по-доброму…
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Когда кто-то в мире покупает новенький айфон, где-то радуется производитель лапши быстрого приготовления.
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- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьезные перемены.
- С чего ты это взял?
- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный бухгалтер искал «Уголовный кодекс РФ», «органические яды», «как спрятать тело» и «климат Магадана».
ИСТОЧНИК KP.RU