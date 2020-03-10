Что сейчас происходит в Италии: Страна, ставшая первой по летальности от коронавируса, ввела новые жесткие меры

Из-за коронавируса Италия оказалась в полной изоляции. Европейские государства массово отменяют авиаперелеты на Апеннины. Австрия и Казахстан запретили въезд в страну всем прибывающим из Италии гражданам других государств. Исключение делается только для своих. Но и их по прибытии отправляют на принудительный 14-дневный карантин.

С 9 марта власти Италии пошли на жесткие меры: превратили всю страну в одну огромную красную зону. До этого ограничения распространялись на северные регионы: Ломбардию и еще 14 провинций (там фиксировали самое большое заболевших коронавирусом COVID-2019). Но теперь, когда число заболевших превышает 10 тысяч, а число смертей — полтысячи, решили действовать повсеместно. С 10 марта по 3 апреля в Италии ввели ограничение на перемещение по стране. Отменены все массовые мероприятия. Под запрет попал даже национальный чемпионат по футболу. Закрыты школы и университеты, музеи и галереи.

- Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры, - заявил премьер-министр Джузеппе Конте. - Больше не будет красной зоны 1 и 2, вся Италия станет защищенной зоной.

Власти придумали кодовое название для этой масштабной спецоперации: IORESTOACASA («я остаюсь дома»). Гражданам рекомендуют не покидать дома. Все передвижения по стране - только по необходимости. И на то две причины: работа и здоровье.

С 10 марта по 3 апреля в Италии ввели ограничение на перемещение по стране.Фото: REUTERS

«БУДЕШЬ УМИРАТЬ — ЗАБЕРУТ В БОЛЬНИЦУ»

- Пару дней назад в Риме было более чем спокойно, - рассказала «КП» россиянка Анастасия, живущая в итальянской столице. — Да, на улицах несколько меньше туристов, чем обычно, но не более того. Никто даже маски не надевал. А с 9 числа Рим попал в красную зону. Вышел декрет: всем сидеть по домам. Минимум передвижений. Мой университет закрыли, занятия отменили. Закрыты спортзалы и места большого скопления людей. А так, нам никто не запрещает выходить на улицу, ходим везде. С продуктами все в порядке. В аэропортах очень много отмененных рейсов. Никто никуда не летит. В целом, какое-то опустошение...

- Паники у народа нет, в супермаркетах все продукты есть. Все нормально. Единственное в аптеки очереди, подчас они выстраиваются даже на улице. И все стоят друг от друга в метровой дистанции. Есть проблемы с медициной. Не хватает дыхательных аппаратов. Друзья-врачи советуют сидеть дома, потому что, если заразишься, то в больницу тебя все равно не заберут, только если уж помирать совсем будешь. У меня есть знакомые, которые с легкой температурой и кашлем сидят дома. К ним даже не приходят проверять, есть ли у них коронавирус или нет. Я так понимаю, что тестов у медиков не так много осталось, - говорит россиянка Богдана, живущая в Милане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

«ГОТОВЫ СТАТЬ ПРОКАЖЕННЫМИ»

- Во Флоренцию строгие ограничения пришли только 10 марта, и мне сложно сказать, как реагирует на них город, так как я, повинуясь новому декрету, не выхожу из дома. Окна моего балкона выходят на церковь Всех святых: по набережной ходят люди, проезжают машины, велосипедисты. Апокалиптических ощущений нет. Первый декрет, который коснулся Флоренции, вышел 4 марта: отменили все занятия в школах и университетах до 15 марта (сейчас это распоряжение продлили до 3 апреля). Потом, в ночь с 7 на 8 марта закрыли театры, кинотеатры, музеи, ограничили работу библиотек. Службы в церквях также прекращены, но церкви открыты для личной молитвы. Колокола церквей пока звонят как прежде, - рассказывает Юлия. Она учится в магистратуре университета Флоренции. - Я сама использую эту вынужденную паузу для завершения магистерской диссертации: я выпускаюсь в апреле и университет вчера подтвердил, что выпускные экзамены состоятся, поэтому паниковать и страдать просто некогда.

- Мы с мужем купили сегодня билеты в Москву, - пишет Татьяна. Они с супругом живут и работают в Милане уже несколько лет. - Уже настроились стать «прокаженными» на ближайшее время. Надеемся, что нас выпустят из Италии, но пока не уверены в этом до конца. В теории власти имеют право оставить нас здесь.

Итальянские города, вечно наводненные туристами со всего мира, пустуют. Словно на дворе не XXI век, а XIV с его эпидемией чумы. Улочки Венеции опустели, и сейчас на площадях у стен церквей, пропитавшихся морской солью, прыгают в скакалку дети. На Везувий и Этну не взбираются шумно дышащие туристы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

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