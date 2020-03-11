ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

В Париже - большой футбол без зрителей. Из-за коронавируса "Пари Сен-Жермен" примет дома "Боруссию" (Дортмунд) в камерной обстановке. В первой игре этого противостояния сильнее была немецкая команда, победившая дома со счетом 2:1. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020.

Статистика личных встреч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Команды пока что три раза играли между собой. Дважды это было в Лиге Европы 2010/2011 - оба поединка завершились вничью. 1:1 было в Дортмунде и 0-0 в Париже. Ну и 18 февраля в первой игре этого раунда "Боруссия" победила дома 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

На стороне парижан - преимущество в ответной игре по мнению экспертов.

Прогноз на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

"ПСЖ" пройдет в следующий раунд Лиги Чемпионов.

Составы команд на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Париже.

Время начала матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд можно посмотреть 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.