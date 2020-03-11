2020-03-10T22:09:53+03:00
Спорт

ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Боруссия" едет в гости к "Пари Сен-Жермен"."Боруссия" едет в гости к "Пари Сен-Жермен".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Париже - большой футбол без зрителей. Из-за коронавируса "Пари Сен-Жермен" примет дома "Боруссию" (Дортмунд) в камерной обстановке. В первой игре этого противостояния сильнее была немецкая команда, победившая дома со счетом 2:1. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020.

Статистика личных встреч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Команды пока что три раза играли между собой. Дважды это было в Лиге Европы 2010/2011 - оба поединка завершились вничью. 1:1 было в Дортмунде и 0-0 в Париже. Ну и 18 февраля в первой игре этого раунда "Боруссия" победила дома 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

На стороне парижан - преимущество в ответной игре по мнению экспертов.

Прогноз на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

"ПСЖ" пройдет в следующий раунд Лиги Чемпионов.

Составы команд на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Париже.

Время начала матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд можно посмотреть 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020

Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.

ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Второй в истории медицины пациент излечился от ВИЧ
На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике
В Котельниках ограбили замгубернатора ЯНАО Альбину Свинцову и избили ее супруга
В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"
Путин проводит встречу с Медведчуком и Володиным в Кремле
Гарвард перевёл студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: "обочечники" - это водители, которым не хватает самоконтроля
ВТО отменяет все заседания с 11 до 20 марта из-за заражённого коронавирусом сотрудника
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: дорожные штрафы перестают действовать, когда водитель к ним привыкает
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: интенсивность работы с нарушителями должна зависеть от тяжести содеянного
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина