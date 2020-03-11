ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
В Париже - большой футбол без зрителей. Из-за коронавируса "Пари Сен-Жермен" примет дома "Боруссию" (Дортмунд) в камерной обстановке. В первой игре этого противостояния сильнее была немецкая команда, победившая дома со счетом 2:1. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020.
Статистика личных встреч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
Команды пока что три раза играли между собой. Дважды это было в Лиге Европы 2010/2011 - оба поединка завершились вничью. 1:1 было в Дортмунде и 0-0 в Париже. Ну и 18 февраля в первой игре этого раунда "Боруссия" победила дома 2:1.
Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
На стороне парижан - преимущество в ответной игре по мнению экспертов.
Прогноз на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
"ПСЖ" пройдет в следующий раунд Лиги Чемпионов.
Составы команд на матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Париже.
Время начала матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд можно посмотреть 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.
Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020
Трансляция матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020.
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