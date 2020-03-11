Мы были готовы!

Спорт в то довоенное время был моден, но сначала как-то со стороны, с трибуны стадиона... Но стране требовалось, чтобы чтобы всяк был готов. Не только к труду, но и к обороне. Вот почему так вовремя появился этот призыв. И младой народ ринулся на стадионы! Но уже не на трибуны, а сдавать нормы комплекса ГТО - в общем-то достаточно доступные для подготовленных людей. В награду ты получал сияющий, такой желанный значок... И уверенность, что ты отнюдь не слабак и готов в случае чего... «Комсомолка» много сделала для популяризации ГТО.

СПОРТИВНЫЙ СПЕЦНАЗ

Когда грянула Великая Отечественная, многие из наших кумиров первыми пошли в отряды, бригады особого назначения, создаваемые из спортсменов. В Москве, прямо на главном стадионе страны «Динамо» сколачивался ОМСБОН - «Отдельная мотострелковая бригада особого назначения». Среди первых в нее пришли наши герои беговой дорожки братья Знаменские - оба стали фронтовыми врачами, а старший брат, Георгий, многократно забрасывался в тыл врага.

Пловцы Семен Бойченко и Леонид Мешков тоже воевали. А Мешков, несмотря на тяжелое боевое ранение, после войны стал рекордсменом мира в плавании баттерфляем!

Великий боксер-тяжеловес Николай Королев воевал в партизанских отрядах и пять раз после войны становился чемпионом страны!

Сергей Кузнецов, многократный чемпион страны в прыжках в длину и в десятиборье, был командиром батареи, дошел до Бранденбургских ворот и после войны несколько раз стал чемпионом страны!

А футболисты! Чего стоит одна только команда ЦСКА, которую называли «командой лейтенантов» - все прошли через войну и завершили ее победителями! Они и на футбольном поле показывали, как неудержимо, красиво можно выигрывать!

Иркутская обл. Юные лыжники поселка Магистрального на старте ГТО, 1978 год. Фото Григория Калачьяна /Фотохроника ТАСС/

ОТ ЗНАЧКА ДО МЕДАЛИ

Практически все эти герои начинали путь к золотым медалям вот с этого значка ГТО. Как же нам, мальчишкам послевоенных лет, хотелось на них походить. Как мы ждали этих счастливых минут, когда в школе звенел звонок, возвещая о двух последних, сдвоенных уроках по физкультуре. Вперед - на наш любимый и незабвенный стадион на Мытной под названием «Родина»!

Мы вырывались на свободу и мчались по улице, опережая друг друга и пугая прохожих. Однако на стадионе мы почему-то стихали и раздевались прямо возле кромки футбольного поля крайне неохотно. Наверное, озадачивала перспектива бежать без передыха целый километр, да еще так, чтобы уложиться в норматив ГТО. И тут неожиданно выяснялось весьма любопытное: самые здоровые на вид и сильные из нас ребята и круг-то с трудом могли одолеть, не они побеждали и в метании гранаты, а прыгали - смешно и глядеть-то было на них! Зато самые незаметные, никогда вперед не вылезающие, на дорожке отчего-то отказывались впереди...

Мурманск, 1984 г. Лыжники на старте лыжной трассы по сдаче нормативов ГТО. Фото: Майстерман Семен, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

ДОРОЖКА ЖИЗНИ

Эта дорожка на «Родине» для нас стала частью жизни: бегом нам заменяли плавание и лыжный кросс зимою - из-за полного отсутствия лыж - тоже заменяли бегом...

В то время - и долго еще - практически на любом московском стадионе можно было запросто спортом заняться: погонять ли футбольный мяч или встать в незнакомую компанию на волейбольной площадке, раздеться и в заранее прихваченной форме побегать... Просто ради того, чтобы почувствовать себя бодрее, как-то готовнее, что ли... Не только к труду и обороне, а к активной жизни вообще, вне дома и школы. Мы жили с таким ощущением, что стадион этот - наш и мы не представляли своей будущей жизни без спорта. Вот к чему привели наше поколение те сдачи норм ГТО.