2020-03-10T22:43:35+03:00
История современности

Мы были готовы!

11 марта 1931 года был утвержден Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»)
Леонид РЕПИН
Поделиться:
Иваново. Участник зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) выполняет рывок гири во время сдачи нормативов. Фото: Владимир Смирнов/ТАССИваново. Участник зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) выполняет рывок гири во время сдачи нормативов. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Изменить размер текста:

Спорт в то довоенное время был моден, но сначала как-то со стороны, с трибуны стадиона... Но стране требовалось, чтобы чтобы всяк был готов. Не только к труду, но и к обороне. Вот почему так вовремя появился этот призыв. И младой народ ринулся на стадионы! Но уже не на трибуны, а сдавать нормы комплекса ГТО - в общем-то достаточно доступные для подготовленных людей. В награду ты получал сияющий, такой желанный значок... И уверенность, что ты отнюдь не слабак и готов в случае чего... «Комсомолка» много сделала для популяризации ГТО.

СПОРТИВНЫЙ СПЕЦНАЗ

Когда грянула Великая Отечественная, многие из наших кумиров первыми пошли в отряды, бригады особого назначения, создаваемые из спортсменов. В Москве, прямо на главном стадионе страны «Динамо» сколачивался ОМСБОН - «Отдельная мотострелковая бригада особого назначения». Среди первых в нее пришли наши герои беговой дорожки братья Знаменские - оба стали фронтовыми врачами, а старший брат, Георгий, многократно забрасывался в тыл врага.

Пловцы Семен Бойченко и Леонид Мешков тоже воевали. А Мешков, несмотря на тяжелое боевое ранение, после войны стал рекордсменом мира в плавании баттерфляем!

Великий боксер-тяжеловес Николай Королев воевал в партизанских отрядах и пять раз после войны становился чемпионом страны!

Сергей Кузнецов, многократный чемпион страны в прыжках в длину и в десятиборье, был командиром батареи, дошел до Бранденбургских ворот и после войны несколько раз стал чемпионом страны!

А футболисты! Чего стоит одна только команда ЦСКА, которую называли «командой лейтенантов» - все прошли через войну и завершили ее победителями! Они и на футбольном поле показывали, как неудержимо, красиво можно выигрывать!

Иркутская обл. Юные лыжники поселка Магистрального на старте ГТО, 1978 год. Фото Григория Калачьяна /Фотохроника ТАСС/

Иркутская обл. Юные лыжники поселка Магистрального на старте ГТО, 1978 год. Фото Григория Калачьяна /Фотохроника ТАСС/

ОТ ЗНАЧКА ДО МЕДАЛИ

Практически все эти герои начинали путь к золотым медалям вот с этого значка ГТО. Как же нам, мальчишкам послевоенных лет, хотелось на них походить. Как мы ждали этих счастливых минут, когда в школе звенел звонок, возвещая о двух последних, сдвоенных уроках по физкультуре. Вперед - на наш любимый и незабвенный стадион на Мытной под названием «Родина»!

Мы вырывались на свободу и мчались по улице, опережая друг друга и пугая прохожих. Однако на стадионе мы почему-то стихали и раздевались прямо возле кромки футбольного поля крайне неохотно. Наверное, озадачивала перспектива бежать без передыха целый километр, да еще так, чтобы уложиться в норматив ГТО. И тут неожиданно выяснялось весьма любопытное: самые здоровые на вид и сильные из нас ребята и круг-то с трудом могли одолеть, не они побеждали и в метании гранаты, а прыгали - смешно и глядеть-то было на них! Зато самые незаметные, никогда вперед не вылезающие, на дорожке отчего-то отказывались впереди...

Мурманск, 1984 г. Лыжники на старте лыжной трассы по сдаче нормативов ГТО. Фото: Майстерман Семен, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Мурманск, 1984 г. Лыжники на старте лыжной трассы по сдаче нормативов ГТО. Фото: Майстерман Семен, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

ДОРОЖКА ЖИЗНИ

Эта дорожка на «Родине» для нас стала частью жизни: бегом нам заменяли плавание и лыжный кросс зимою - из-за полного отсутствия лыж - тоже заменяли бегом...

В то время - и долго еще - практически на любом московском стадионе можно было запросто спортом заняться: погонять ли футбольный мяч или встать в незнакомую компанию на волейбольной площадке, раздеться и в заранее прихваченной форме побегать... Просто ради того, чтобы почувствовать себя бодрее, как-то готовнее, что ли... Не только к труду и обороне, а к активной жизни вообще, вне дома и школы. Мы жили с таким ощущением, что стадион этот - наш и мы не представляли своей будущей жизни без спорта. Вот к чему привели наше поколение те сдачи норм ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Белорус Андрей Трофимук, открывший крупнейшие нефтегазовые месторождения России, говорил: «Сибирь буквально на нефти плавает»
Главный геолог СССР родился в белорусской деревне Федьковичи, воспитывался в детском доме, а черное золото для советской страны искал, рискуя попасть в лапы НКВД
Детям говорили, что везут «на лечение», а потом расстреляли. За что у Канады требуют экстрадиции 96-летнего фашистского палача
Шокирующие документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю [видео]
Новости 24
В Турции подтвердили первый случай коронавируса
В Минобороны прокомментировали полеты Ту-142 рядом с воздушным пространством США
В Испании число зараженных коронавирусом за неделю увеличилось в 10 раз
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении личных данных
Министр Юстиции Чуйченко призвал сделать СИЗО "менее брутальными"
Второй в истории медицины пациент излечился от ВИЧ
На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике
В Котельниках ограбили замгубернатора ЯНАО Альбину Свинцову и избили ее супруга
В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"
Путин проводит встречу с Медведчуком и Володиным в Кремле
Гарвард перевёл студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: "обочечники" - это водители, которым не хватает самоконтроля
ВТО отменяет все заседания с 11 до 20 марта из-за заражённого коронавирусом сотрудника
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: дорожные штрафы перестают действовать, когда водитель к ним привыкает
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: интенсивность работы с нарушителями должна зависеть от тяжести содеянного
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина