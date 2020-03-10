Госдума во втором чтении одобрила поправки в Конституцию

10 марта Государственная дума России одобрила во втором — основном — чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. Документ поддержали 382 депутата, 44 человека воздержались. Документ включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями и др.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ— ЗА СУДОМ

«Изменения в Конституцию, за которые мы будем голосовать, если будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации, поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин.

Эту поправку в итоге снял с обсуждения сам автор, депутат Карелин, хотя ее были готовы поддержать три фракции за исключением коммунистов. Другую важную поправку предложила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», - пояснила Валентина Терешкова.

Инициативу депутата поддержали коллеги. Но Владимир Путин отнесся к этому вопросу неоднозначно.

«В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны», - отметил президент.

Глава государства также отметил, что такой вариант был бы возможен в случае, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Конституции, а также в случае, если россияне проголосуют за эту поправку 22 апреля.

«В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции», - говорит Владимир Путин.

«МИР ИЗМЕНИЛСЯ»

Ко второму чтению законопроекта поступило около 400 поправок, из них были учтены порядка 200, а еще 175 рекомендованы к отклонению. Причем, каждая из принятых поправок может серьезно сказаться на жизни страны

«Я считаю важной свою поправку о включении информационных технологий в ведение Российской Федерации, - пояснила генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья КАСПЕРСКАЯ. - Мир изменился. Упоминание информационных технологий в качестве конституционной нормы станет отправной точкой для законодательного развития не только отрасли, но и в целом экономики».

Поправки в Конституцию предусматривают целый пакет социально-экономических нововведений. Например, эксперты отмечают важность упоминания, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше прожиточного минимума. В Трудовом Кодексе эта норма появилась лишь в 2018 году, после многолетних консультаций профсоюзов с руководством федерального правительства. До этого момента члены Кабмина говорили, что бюджет не может себе этого позволить.

«Теперь это будет записано в Конституции, как думаете, бюджет сможет себе это позволить? - задает риторический вопрос председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья АГАПОВА. - Правильно, Кабмину придется выполнять эту норму независимо от возможностей бюджета. Поэтому мы очень рады этой поправке и полностью ее поддерживаем».

В новом варианте Конституции речь также идет о ежегодной индексации пенсий и уважении к труду граждан. Последний пункт в интерпретации некоторых экспертов вызывает ироничные комментарии. Но само население к этому тезису относится позитивно.

«Я много встречаюсь с людьми, в том числе обсуждаю поправки в основой закон страны, - говорит Наталья Агапова. - Скажу, что именно эти поправки поддерживаются людьми безоговорочно».

ПОПРАВКИ О ЖИВОТНЫХ — ТОЖЕ «ПРО ЛЮДЕЙ»

«Считаю чрезвычайно важными те поправки, которые планируется внести в сфере материнства и детства, - говорит мать пяти своих и четырех приемных детей из Пензенской области, исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА. - Мне, как человеку, который занимается поддержкой и многодетных семей, и приемных семей, и семей с детьми-инвалидами, очень важно, чтобы на уровне государства звучала тема семьи и детей. Насколько я знаю, ни в одной стране мира в главном документе страны не закреплено понятие поддержки семьи, материнства и детства. А это очень важно».

В основном законе страны говорится и о защите животных.

«Некоторые говорят, что есть у нас проблемы поважнее, «про людей». На самом деле поправка об ответственном отношении к животным - она и про людей тоже. Сегодня обидел котенка, а завтра ребенка, - пояснил автор и ведущий телепрограммы «Дикий мир» Тимофей БАЖЕНОВ. - И если мы не хотим, чтобы подобные хабаровским живодеркам отродья появлялись у нас в стране, мы должны с детства воспитывать в детях гуманное и ответственное отношение к животным».

Журналист считает это дополнение важным вкладом в воспитательную функцию государства. В мире много угроз: коронавирус, экономический кризис, падение цен на нефть, падение курса рубля, потенциальная война в Сирии, недоброжелатели внутри страны вносят смуту и сумятицу — все эти факторы вносят серьезный урон стабильности существующей системы.

«Поэтому внесение важных поправок в Конституцию — это гарантия населения от ущемления их прав не смотря на волнения на мировых рынках», - говорит Тимофей Баженов.

Благодаря Конституции вырастет и роль общественных организаций в стране.

«Есть поправка, которая касается роли волонтерского движения и некоммерческих организаций - было предложено закрепить в качестве одного из направлений работы правительства. Это миллионы людей, которые теперь смогут более глубоко участвовать в выработке решений по основным направлениям государственной политики, - отметил председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артем МЕТЕЛЕВ. - Так и написано, «чтобы государство и правительство привлекали НКО к совместной работе», выработке различных позиций, решений. Это очень важно. Огромный экспертный потенциал есть у лидеров различных общественных организаций, благотворительных фондов, некоммерческого сектора. Люди хотят принимать участие в развитии своей страны, городов и поселков».