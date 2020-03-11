Вопрос дня: Как дальше жить будем?

Сергей БАБУРИН, бывший вице-спикер Госдумы:

- Жить надо уверенно. Маску не ношу и не собираюсь. На коронавирус чихал и буду чихать. В командировки ездил и езжу. Чистите зубы вовремя, умывайтесь и делайте зарядку. Коронавирус не в легких, а в мозгах кое у кого. Он во многом мистификация. Он закончится, как только придет жара. И надо жить как жили. А цены на нефть зависят от того, как мы будем работать. Надо заниматься своей жизнью, а не переживать за чужое.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Вообще нас ни коронавирус, ни мировые цены на нефть особо волновать не должны. Наш климат погасит любой вирус, наш народ переживет любые невзгоды. С нашим менталитетом нам не страшно ничего. Что касается нашей нефти, мир без нее все равно не обойдется.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Мне нравится выражение поэта Гумилева, которое он придумал после революции. Стихотворцы Серебряного века собирались вместе и говорили: «Положение отчаянное, будем веселиться». Что нам остается делать, так это следовать советам поэтов...

Денис БАРЫБИН, инструктор по выживанию:

- Вирусы и нефть - это вещи, на которые мы влиять не можем. Я в такой ситуации живу по принципу «что случилось, то случилось». Реагируем по ситуации. Паника - самое дурацкое, что может быть. В лес уходить и рыть землянку я не собираюсь.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Нормально дальше будем жить. Я уже переживал не одно падение. За падением обычно идет подъем, хотя и не сию секунду. Что касается нефтяного рынка, есть у меня ощущение, что Саудовская Аравия и Эмираты не выдержат падения цен раньше, чем мы, а уж американским сланцевикам вообще будет сразу же так плохо, что нам и представить трудно. Потому мы довольно быстро реанимируем свое состояние.

Евгений, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- У меня на окраине Волгограда чеснок ростки дал - мне не до коронавируса.