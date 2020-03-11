Астрономы обнаружили потрясающее сходство крупномасштабной структуры Вселенной и многоголовой слизи

Потрясающее воображение открытие — то ли космологическое, то ли философское — сделали астрономы Калифорнийского университета в Санта-Крузе (University of California, Santa Cruz, UCSC), ведомые Джо Бушеттом (Joe Burchett). Они смоделировали крупномасштабную структуру Вселенной, воспользовавшись алгоритмом, который имитирует рост живого организма — Physarum polycephalum или многоголовой слизь, как по-научному его называют.

Наблюдения показывают: вещество во Вселенной соткано в гигантскую трехмерную сеть — эдакую космическую паутину, охватывающую всё мироздания, узлы и уплотнения которой наполнены звездными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик, их сверхскоплениями и соединены нитями межзвездного газа. Во Вселенной — где густо и светло, а где пусто и темно. Что согласуется с нынешними космологическими моделями.

Войды (voids)— так по-научному называют пустоты в паутине Вселенной. Американские астрономы Бен Хошайт (Ben Hoscheit) и Эйми Баргер (Amy Barger) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (University of Wisconsin — Madison) недавно объявили на конференции Американского астрономического общества (American Astronomical Society — AAS), что Млечный путь — наша галактика — примыкает к одной из самых больших пустот, которая простирается на миллиард световых лет. Другие известные пустоты меньше — по сотне световых лет в поперечниках.

Сеть, подобную той, из которой соткана Вселенная, и воспроизвела та самая многоголовая слизь, когда ей дали волю тянуть свои нити между объектами, изображающими галактики. По крайней мере те 37 662 звездных скоплений, доступных наблюдениям, выглядят очень похоже - так, будто бы их и в самом деле образовала растущая слизь. Астрономы из UCSC рассказали об этом в специализированном журнале The Astrophysical Journal Letters, на который ссылается портал ScienceAlert.

Вселенная - такой ее видят астрономы. Она предстает в виде чередования скоплений галактик и пустот.

Такую Вселенную воспроизвела слизь: внизу скопления галактик и нити межзвездного газа.

Кстати, паутина Вселенной с ее узлами, уплотнениями и пустотами похожа еще и на нейронную сеть, которая находится в чей-то бесконечно большой голове. Вдруг она — Вселенная — живая?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Галактики, удаленные друг от друга на миллионы световых лет чем-то связаны

Межгалактические структуры каким-то таинственным образом влияют друг на друга. В этом убежден Хейоп Ли (Hyeop Lee) из Корейского института астрономии и космических наук (Korea Astronomy and Space Science Institute). Исследователь обнаружил сверхъестественную синхронность в поведении сотен галактик. Некоторые были удалены друг от друга на десятки миллионов световых лет, но вращались и двигались одинаково. Столь же удивительно и мистически выглядели бы зайцы, сидящие на полянах под Смоленском и где-нибудь под Ванкувером, если бы они вдруг все одновременно сначала подскочили, а потом прыгнули в одну сторону.

Свое изумление кореец отразил в «Астрофизическом журнале» (The Astrophysical Journal). И высказал предположение, что «наблюдаемая согласованность должна иметь определенную связь с крупномасштабными структурами Вселенной». Но, что эта за связь не пояснил.

Необъяснимый пока феномен обнадеживает. Вдруг связь и в самом деле существует — вполне материальная? И галактики взаимодействуют через какие-нибудь червоточины — проложенные напрямки короткие ходы в ткани пространства-времени. Астрофизика такого не исключает.

Существование червоточин подразумевает и путешествия сквозь них. То есть, мечта попасть в другие галактики, да и вообще куда подальше, может быть не столь уж фантастическая.

Если галактики чем-то связаны, то через это -что-то, возможно, получится летать.

КСТАТИ

На многоголовую слизь, способную моделировать Вселенную, можно взглянуть в Парижском зоопарке. Подробнее о ее других удивительных особенностях — например, находить выход из лабиринта - читайте тут.