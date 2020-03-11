С такими друзьями и врагов не надо

Худшее, что может произойти с человеком после смерти, - это вовсе не Сергей Безруков, что возьмется его сыграть.

Всем бы так.

И даже не институт профессиональных скорбельщиков с пошлейшими высказываниями, чаще всего неуместными и глупыми.

Худшее - это бесчисленная терракотовая армия друзей, выползающая из-под земли после гибели любого известного человека. В ней нет таких, которые дали денег и забыли навсегда. В больницу приехали с апельсинами. С похоронами помогли. А именно что профессиональных.

Нет, это хорошо, когда много друзей. Наверное. Но при жизни. Друзья, которые появились после смерти, плохо.

Умирает музыкант Ц., или убивают телеведущего Л., или от ВИЧ сгорает английский певец Ф., или от вредных привычек советский хриплый певец В., и тут же возникает отдельная когорта людей, убеждающая всех - нет, не моргая, на голубом глазу, что мы, мол с Витей да Фреддей были лучшими друзьями, помнится, в баньке сидим, и тут он мне говорит...

«А еще я ему тогда: «Надо вот так и так поступить» - и он прислушался, да, было дело. В тот раз, думаете, чья идея была? Ну моя, да. Моя, моя, говорю. Да не важно, не важно. А господина А с господином Б кто познакомил, как думаете? Ну снова я, говорю ж. Так вышло, куда деться, провидение».

«И тут я ему говорю: а давай в «Группе крови» такие слова будут? А давай в «Конях» слово «привередливые» вставим?»

Ведь если при жизни набиваются в друзья с целью доить, доить, доить, ловя цепкими пальцами все возможные сосцы, до последнего не сдаются, как рыба-прилипала, тут ничего не поделать: дело добровольное, сам виноват, что добрый человек. Но из могилы-то ничего не ответишь.

Некоторые добиваются таких высот в монетизации заочной дружбы, что строят на этом целые биографии. Известна история с артистом З., который в фойе московского театра на Т. стоял и продавал книги, основанные на воспоминаниях о «лучшем друге» (согласно апокрифу, именно тот друг указал этого в анкете как ЛУЧШЕГО), истово сжигавшим душу в том театре. Выглядело это очень грустно.

Так появляются биографы-душеприказчики, формирующие, по сути, новую личность почившего. Идут серии интервью, мемуаров, монументальная и бесконечная мифологизация с байками, со временем обрастающими все новыми и новыми подробностями, деталями.

Тут грустно даже не за спекуляцией наблюдать - все же «творческий мир» склонен к побасенкам, иллюзиям, минимальности критического мышления и сочинительству, - за искажением полотна, характера, личности наблюдать куда болезненнее. Это даже не пошлость, не пресловутое тщеславие, а просто порча чужого имущества, присвоение, дело для ОБХСС. Тот случай, когда пещера Платона превратилась в гулкое и сальное общежитие. Каждый приходит на кухню и готовит то, что ему захотелось пожрать.

Пожалуй, лучше не становиться известным, а просто тихо выдохнуть под забором, чтобы ни одна собака потом не додумала ничего за вас.

Заводите друзей, друзья.

Но умирать лучше в неизвестности.

И в лесу.