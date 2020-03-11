Ледяные фигурки

Женщины: Южная Корея наступает

Сборная России: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Вся страна ждет, что российские фигуристки впервые в истории займут весь пьедестал почета чемпионата мира. Но у их соперниц есть свои планы. И самой серьезной конкуренткой среди них считается Рика Кихира. Если японка выполнит все свои элементы ультра-си, включая четверной прыжок, у нее будут не только все шансы взять медали, но реальная возможность побороться за «золото».

Анна Щербакова.Фото: Мария ЛЕНЦ

И Кихира - не единственная, кто может бросить вызов российским девушкам. Есть еще американка Брэйди Теннелл и новое лицо во взрослом фигурном катании - Ю Ён из Южной Кореи. Ей в мае исполнится 16 лет, в этом сезоне кореянка считается настоящим открытием. Во весь голос Ю Ён заявила о себе на Турнире четырех континентов, где взяла второе место. А в ее арсенале есть очень крутые прыжки - в том числе четвертной риттбергер, который не исполняет больше никто в мире. Так что фигуристка из Южной Кореи тоже может разбавить российский подиум.

Алена Косторная.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчины: расчет на «бронзу»

Сборная России: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян

На чемпионате мира ожидается очередная битва между Юдзуру Ханю и Натаном Ченом. По всем раскладам японцу не выстоять против американца. Но много ли стоят все прогнозы, когда дело доходит до льда? Говорят, Ханю придумал какуе-то секретное оружие, и будет интересно посмотреть, сработает ли оно в Монреале. А для нас в этой компании титанов «бронза» будет отличным, но трудно достижимым результатом.

Пары: Тарасова и Морозов против невезения

Сборная России: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В этом виде программы правят китайцы. Двукратные чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань и в этот раз считаются фаворитами. А российским болельщикам остается надеяться, что пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов все-таки выдадут два безукоризненных проката и возьмут, наконец, приличный титул. А то два раза подряд на чемпионатах мира было «серебро», до этого - «бронза». Прибавьте сюда «деревянную» медаль Олимпиады, и вопроса, почему эту пару называют вечно невезучими, не останется.

Танцы на льду: доказать, что победа не случайна

Сборная России: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

На недавнем чемпионате Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов совершили практически невозможное - оставили без титула непобедимую пару Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Это не значит, что власть в танцах переменилась: французы отстали только на 0,14 балла. Но психология в таком тонком виде спорта, как фигурное катание, решает многое. Не исключено, что все решит ритм-танец. Если Пападакис и Сизерон не сумеют значительно после него оторваться, то у российских танцоров будут неплохие шансы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотниковой поставили шесть титановых шурупов

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. На высоком уровне она не выступала почти пять лет, но с официальным прощанием со спортом тянула. Сделала она это лишь после серьезной операции, которую перенесла в конце зимы.

Операция была на шее. «Ее делали через горло. Но шарм остался не такой страшный. Доктор сказал, что на мне этот шрам смотрится сексуально», - рассказала Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». А менеджер олимпийской чемпионки Мария Шашина добавила, что у Аделины теперь в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина: «И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник».

Сегодня Аделина - постоянная участница ледовых шоу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элизабет ТУРСЫНБАЕВА: Моя цель - Олимпиада

Еще одна ученица Этери Тутберидзе сенсационно стала вице-чемпионкой мира 2019 года. Более того, Элизабет, представляющая Казахстан, была год назад единственной, кто мог бросить вызов Алине Загитовой в борьбе за титул. Но в этом сезоне Турсынбаева не выступает: травма.

- Элизабет, как ваше здоровье?

- Недавно вновь летала в Германию на процедуры, вроде бы восстановление идет неплохо.

- Что все-таки за травма?

- Спина. Началось все довольно давно, но какое-то время я терпела и выходила на соревнования. Но потом мне перестали помогать даже блокады: несколько дней действуют, а потом опять болит спина. Пришлось взять паузу на серьезное лечение.

- Год назад вы были единственной, кто мог соревноваться с Алиной Загитовой на чемпионате мира. Как отнеслись к тому, что она приостановила карьеру?

- О «золоте» даже не думала. Была очень рада «серебру». А то, что Алина взяла паузу, - нормально. Она выиграла в фигурном катании все что можно. И заслужила право принимать такое решение.

- Вы сейчас работаете в группе у Этери Тутберидзе. И пришли к ней от канадского тренера Брайана Орсера. А Евгения Медведева совершила обратный переход. Чем все-таки отличаются эти два тренера?

- Брайан делает так, чтобы было прежде всего хорошо спорт-смену. А для Этери Георгиевны главное - результат. Это основное их отличие. И второй подход лично мне нравится больше. Но не стоит думать, что Этери Георгиевна слишком жесткий тренер. Да, на льду она требует многого, но за пределами площадки не так строга, как принято считать.

- Вам недавно исполнилось 20 лет. Немалый возраст для фигурного катания. Как вы общаетесь с теми девчонками из группы Тутберидзе, что сейчас в топе?

- Замечательно общаемся. Не так чтобы прямо дружим, но раздевалка-то у нас одна, и время на льду, когда каждый выполнил свое задание, остается. И мне с ними комфортно.

- Будете смотреть чемпионат мира?

- Наверное, да. Вот Турнир четырех континентов смотреть не смогла. Слишком грустно, что в этот раз меня там не было.

- Так когда стоит ждать вашего возвращения?

- В следующем сезоне. Но моя главная цель - Олимпиада. Ради нее я готова на многое.

Элизабет выступала, несмотря на боли в спине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИДИ И СМОТРИ

Болеем за наших

Расписание чемпионата мира

18 марта

17.30 (мск). Спортивные пары. Короткая программа

22.45. Женщины. Короткая программа

19 марта

17.45. Мужчины. Короткая программа

20 марта

1.00. Спортивные пары. Произвольная программа

18.25. Танцы на льду. Ритм-танец

21 марта

1.00. Женщины. Произвольная программа

21.30. Танцы на льду. Произвольный танец

22 марта.

Мужчины. Произвольная программа