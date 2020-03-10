Тест «КП»: Очень приятно, царь!
Неожиданные увлечения российских монархов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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10 марта исполнилось 175 лет со дня рождения российского императора Александра III. Царь отличался исключительной силой - например, мог пальцами согнуть монету. Да и вообще российский престол, как правило, занимали люди неординарные, иногда чудаковатые. Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете привычки российских царей.
1Петр I приказывал «запекать» их в пирог, чтобы устроить сюрприз гостям на пиру:
Правильный ответ:Карликов - на манер того, как в наши дни в торт «запекают» красивых девушек. В разгар пиршества карлики выскакивали из пирога, пугая публику. Петр веселился как дитя.
2Этого императора прозвали миротворцем: во время его правления Россия не вела войн. Он любил все русское, носил окладистую бороду, предпочитал по-простецки заправлять штаны в сапоги. В покушении на него принимал участие Александр Ульянов:
Правильный ответ:Александр III. Остальных царей брат Ильича, родившийся в 1866 году, застать бы никак не мог.
3Павел I был первым императором, который заставил дворян...
Правильный ответ:Дворян заставили платить налог на содержание органов местного самоуправления в губерниях.
4Николай II и сам этим увлекался, и всю семью приучил. Это:
Правильный ответ:Фотографирование было главным хобби семьи. Снимал сам император, снимали и его супруга Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, а также дети. Из-за границы было выписано самое современное фотооборудование.
5Александр II внес большой вклад в популяризацию этого вида спортивных развлечений среди горожан. Какого:
Правильный ответ:Катание на коньках. После Петра I интерес к катанию почти угас. Александр II возродил его, катаясь со своей семьей. Он считал, что это едва ли не лучший досуг, укрепляющий семейные отношения и здоровье.
6Какое из этих утверждений про Ивана IV не является верным:
Правильный ответ:Стоглавый собор - это не архитектурное сооружение, а собрание, где в 1551 году решались вопросы, касающиеся отношений церкви и государства.
7Каждый раз, после того как супруга рожала Николаю I ребенка, он:
Правильный ответ:Дарил драгоценности. Это были настоящие шедевры ювелирного искусства.
8Николай I предоставлял провинившимся офицерам выбирать между гауптвахтой и:
Правильный ответ:Прослушиванием оперы. Императору Николаю I очень не понравилась опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила», и он повелел проштрафившимся офицерам предоставлять выбор: гауптвахта либо прослушивание оперы Глинки.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Историю вы изучали только в школе. А ведь в ней немало интересного!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень неплохо! Вы никогда не спутаете Николая I с Николаем II и наверняка помните слова Михаила Ломоносова: Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего .
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ИСТОЧНИК KP.RU