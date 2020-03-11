На сцену Метрополитен-оперы поднялись сразу три россиянина

Постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» стала одной из самых кассовых в нынешнем сезоне нью-йоркской Метрополитен-оперы.

Ведущие мужские партии в ней исполняют солисты Мариинки Евгений Никитин и Сергей Скороходов. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев.

Пришедшим вчера в Метрополитен-оперу пытались докучать «активисты»Фото: Алексей ОСИПОВ

Метрополитен-опера продолжает начатый несколько лет назад проект, позволяющий увидеть записи оперных постановок одного из самых престижных залов мира в кинотеатрах различных стран. В избранных российских кинотеатрах «Летучего голландца» можно будет увидеть 14 марта.

Пришедшим вчера в Метрополитен-оперу пытались докучать «активисты», призывавшие отказаться от похода в оперу, которой дирижирует Гергиев. Нью-йоркские полицейские обеспечили порядок. В кассу не было сдано ни одного билета.