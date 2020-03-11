2020-03-11T12:55:36+03:00
Звезды

Мадс Миккелсен уж отморозил пальчик

В Анадыре открылся кинофестиваль «Золотой ворон»
Денис КОРСАКОВ
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Кадр из фильма «Затерянные во льдах» Джо ПенныКадр из фильма «Затерянные во льдах» Джо Пенны
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Как известно, кинофестиваль под названием «Край света» проводится в городе Южно-Сахалинске. Но опрятный, наполненный корейскими и японскими товарами и ресторанами Южно-Сахалинск куда меньше тянет на звание края света, чем Анадырь. Да, формально до него от Москвы чуть дальше. Но в Южно-Сахалинске из аэропорта в отель добираешься по земле, а не по льду (зимой) и не на вертолете (летом), там нет белых медведей, моржей, северного сияния, и, конечно, там совсем не так холодно. (На Чукотке сейчас -24, но градусник не учитывает ветер, а с ветром здесь сильно за -30, - для середины марта это совершенно нормально).

Чукотка – возможно, самый экзотический регион, куда житель европейской части России может добраться с общегражданским паспортом и на регулярном авиарейсе. В ее столице Анадыре, городе с населением 12 000 человек, уже в четвертый раз проводится фестиваль арктического кино «Золотой ворон». Чтобы никто не расслаблялся, проводят его не в июле-августе (когда в городе наступает короткое лето), а в марте, когда стоит классическая красивая северная зима с морозом и солнцем (или, наоборот, пургой), и хрупкие айфоны на улице разряжаются за считанные минуты. Арктика должна ощущаться как Арктика не только на экране единственного в Анадыре кинотеатра «Полярный».

По большому счету, это бенефис датского актера Мадса Миккелсена. Кадр из фильма «Затерянные во льдах» Джо Пенны

По большому счету, это бенефис датского актера Мадса Миккелсена. Кадр из фильма «Затерянные во льдах» Джо Пенны

В 2016-м «Золотой ворон» начался как небольшой киносмотр, тогда он назывался «Киновзлет». Сейчас так называется отдельная программа короткометражных картин, снятых непосредственно на Чукотке, а основных конкурсов на фестивале два: игровых и документальных картин. На открытии показали один из конкурсных игровых фильмов – «Затерянные во льдах» Джо Пенны.

По большому счету, это бенефис датского актера Мадса Миккелсена. Съемки картины длились 18 дней, и Миккелсен потом сказал, что это были самые тяжелые 18 дней за всю его карьеру; зато он сыграл одну из лучших своих ролей. Его герой – пилот самолета, потерпевшего крушение в снегах Арктики (в оригинале фильм так попросту и называется - Arctic); целыми днями он передает сигналы бедствия, ловит рыбу, выкладывает в снегу камнями огромные буквы SOS и отмораживает пальцы на ногах. Других занятий у него нет, и особых надежд – тоже. Но вот он видит вертолет, который направляется в его сторону; увы, именно в эту минуту поднимается шквальный ветер, и вертолет, покружившись в воздухе, грохается оземь неподалеку от остолбеневшего героя. На борту Миккелсен обнаруживает погибшего при падении пилота (как ни странно, тайца) и его молодую, еле живую жену. Теперь ему надо заботиться об этой несчастной женщине, которая почти ничего не говорит и едва дышит. У погибшего пилота, правда, обнаруживается карта местности, где обозначено некое место, где могут быть люди. Укутав женщину в спальный мешок и водрузив на санки, Миккелсен отправляется в долгое и изнурительное путешествие.

Самое невероятное – что придумал и поставил этот фильм не какой-то там сумрачный северный гений, а 30-летний бразильский музыкант, гитарист, видеоблогер, суперзвезда южноамериканского YouTube. Скорее всего, для Джо Пенны это было развлечением на сопротивление: захотелось снять свой полнометражный дебют в условиях, предельно далеких от привычных, в радикально ином климате, на другом конце света (съемки велись в Исландии). «Затерянные во льдах» - минималистичная, прямая как палка драма о выживании в экстремальных условиях, и она практически целиком держится на Миккелсене (и еще на поразительных исландских пейзажах). Массовый зритель, привыкший видеть актера в ролях злодеев (в «Казино Рояль», «Докторе Стрэндже», сериале «Ганнибал») и никогда не видевший его в других фильмах (хотя бы в «Охоте» Томаса Винтерберга), надо думать, будет впечатлен тем, что он способен безупречно сыграть все, что угодно. Да и у Джо Пенны (при условии, что «Затерянные во льдах» не останутся для него единичным полнометражным киноэкспериментом), скорее всего, есть будущее.

Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Другой игровой конкурсный фильм – «Год в Гренландии», этнографическая комедия, снятая французом Симоном Колларде понятно в какой стране, на датском и гренландском языках. Учитель Андерс, похожий на молодого Санта-Клауса, приезжает в гренландский городок с абсолютно непроизносимым названием и населением в 80 жителей. Ему предстоит учить нескольких детей датскому языку и истории. Учиться они не хотят и в открытую издеваются над своим крупным бородатым преподавателем. Бабушки с дедушками (в фильме впроброс упоминается, что гренландские мамы с папами нередко страдают от алкоголизма и потому спихивают детей на воспитание своим родителям) тоже не очень понимают, зачем малышам «датские штучки», когда у них сто восемьдесят поколений предков были охотниками, и самим им лучше учиться тому же промыслу. Андерса спасает от отчаяния глубокое погружение в местную культуру: он начинает изучать местный язык вместо того, чтобы насаждать свой, осваивает езду на санях с собачьей упряжкой, ест тюленей, плавает на каяке, смотрит на нервалов, отправляется на охоту за белым медведем, медитирует на северное сияние («А у вас в Дании есть северное сияние?» - спрашивает его местный. – «Нет? Да что ж это за земля такая, откуда ты приехал?»)

Никаких художественных открытий в этой картине не найдешь, но они и не были запланированы: Колларде просто любуется Гренландией. Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Никаких художественных открытий в этой картине не найдешь, но они и не были запланированы: Колларде просто любуется Гренландией. Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Никаких художественных открытий в этой картине не найдешь, но они и не были запланированы: Колларде просто любуется Гренландией, которая и впрямь прекрасна, а заодно вываливает на зрителя массу увлекательной (пусть и не очень полезной в будничной жизни) информации. Вы ведь вряд ли знали, как правильно разделывать тюленя, как за полярным кругом проходят похоронные обряды, как в северных сказках описывается Баба-яга. И уж совершенно точно не знали, что по-датски петух кричит не «Ку-ка-ре-ку!», а «Кюкли-куку!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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