Мадс Миккелсен уж отморозил пальчик

Как известно, кинофестиваль под названием «Край света» проводится в городе Южно-Сахалинске. Но опрятный, наполненный корейскими и японскими товарами и ресторанами Южно-Сахалинск куда меньше тянет на звание края света, чем Анадырь. Да, формально до него от Москвы чуть дальше. Но в Южно-Сахалинске из аэропорта в отель добираешься по земле, а не по льду (зимой) и не на вертолете (летом), там нет белых медведей, моржей, северного сияния, и, конечно, там совсем не так холодно. (На Чукотке сейчас -24, но градусник не учитывает ветер, а с ветром здесь сильно за -30, - для середины марта это совершенно нормально).

Чукотка – возможно, самый экзотический регион, куда житель европейской части России может добраться с общегражданским паспортом и на регулярном авиарейсе. В ее столице Анадыре, городе с населением 12 000 человек, уже в четвертый раз проводится фестиваль арктического кино «Золотой ворон». Чтобы никто не расслаблялся, проводят его не в июле-августе (когда в городе наступает короткое лето), а в марте, когда стоит классическая красивая северная зима с морозом и солнцем (или, наоборот, пургой), и хрупкие айфоны на улице разряжаются за считанные минуты. Арктика должна ощущаться как Арктика не только на экране единственного в Анадыре кинотеатра «Полярный».

По большому счету, это бенефис датского актера Мадса Миккелсена. Кадр из фильма «Затерянные во льдах» Джо Пенны

В 2016-м «Золотой ворон» начался как небольшой киносмотр, тогда он назывался «Киновзлет». Сейчас так называется отдельная программа короткометражных картин, снятых непосредственно на Чукотке, а основных конкурсов на фестивале два: игровых и документальных картин. На открытии показали один из конкурсных игровых фильмов – «Затерянные во льдах» Джо Пенны.

По большому счету, это бенефис датского актера Мадса Миккелсена. Съемки картины длились 18 дней, и Миккелсен потом сказал, что это были самые тяжелые 18 дней за всю его карьеру; зато он сыграл одну из лучших своих ролей. Его герой – пилот самолета, потерпевшего крушение в снегах Арктики (в оригинале фильм так попросту и называется - Arctic); целыми днями он передает сигналы бедствия, ловит рыбу, выкладывает в снегу камнями огромные буквы SOS и отмораживает пальцы на ногах. Других занятий у него нет, и особых надежд – тоже. Но вот он видит вертолет, который направляется в его сторону; увы, именно в эту минуту поднимается шквальный ветер, и вертолет, покружившись в воздухе, грохается оземь неподалеку от остолбеневшего героя. На борту Миккелсен обнаруживает погибшего при падении пилота (как ни странно, тайца) и его молодую, еле живую жену. Теперь ему надо заботиться об этой несчастной женщине, которая почти ничего не говорит и едва дышит. У погибшего пилота, правда, обнаруживается карта местности, где обозначено некое место, где могут быть люди. Укутав женщину в спальный мешок и водрузив на санки, Миккелсен отправляется в долгое и изнурительное путешествие.

Самое невероятное – что придумал и поставил этот фильм не какой-то там сумрачный северный гений, а 30-летний бразильский музыкант, гитарист, видеоблогер, суперзвезда южноамериканского YouTube. Скорее всего, для Джо Пенны это было развлечением на сопротивление: захотелось снять свой полнометражный дебют в условиях, предельно далеких от привычных, в радикально ином климате, на другом конце света (съемки велись в Исландии). «Затерянные во льдах» - минималистичная, прямая как палка драма о выживании в экстремальных условиях, и она практически целиком держится на Миккелсене (и еще на поразительных исландских пейзажах). Массовый зритель, привыкший видеть актера в ролях злодеев (в «Казино Рояль», «Докторе Стрэндже», сериале «Ганнибал») и никогда не видевший его в других фильмах (хотя бы в «Охоте» Томаса Винтерберга), надо думать, будет впечатлен тем, что он способен безупречно сыграть все, что угодно. Да и у Джо Пенны (при условии, что «Затерянные во льдах» не останутся для него единичным полнометражным киноэкспериментом), скорее всего, есть будущее.

Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Другой игровой конкурсный фильм – «Год в Гренландии», этнографическая комедия, снятая французом Симоном Колларде понятно в какой стране, на датском и гренландском языках. Учитель Андерс, похожий на молодого Санта-Клауса, приезжает в гренландский городок с абсолютно непроизносимым названием и населением в 80 жителей. Ему предстоит учить нескольких детей датскому языку и истории. Учиться они не хотят и в открытую издеваются над своим крупным бородатым преподавателем. Бабушки с дедушками (в фильме впроброс упоминается, что гренландские мамы с папами нередко страдают от алкоголизма и потому спихивают детей на воспитание своим родителям) тоже не очень понимают, зачем малышам «датские штучки», когда у них сто восемьдесят поколений предков были охотниками, и самим им лучше учиться тому же промыслу. Андерса спасает от отчаяния глубокое погружение в местную культуру: он начинает изучать местный язык вместо того, чтобы насаждать свой, осваивает езду на санях с собачьей упряжкой, ест тюленей, плавает на каяке, смотрит на нервалов, отправляется на охоту за белым медведем, медитирует на северное сияние («А у вас в Дании есть северное сияние?» - спрашивает его местный. – «Нет? Да что ж это за земля такая, откуда ты приехал?»)

Никаких художественных открытий в этой картине не найдешь, но они и не были запланированы: Колларде просто любуется Гренландией. Кадр из фильма «Год в Гренландии»

Никаких художественных открытий в этой картине не найдешь, но они и не были запланированы: Колларде просто любуется Гренландией, которая и впрямь прекрасна, а заодно вываливает на зрителя массу увлекательной (пусть и не очень полезной в будничной жизни) информации. Вы ведь вряд ли знали, как правильно разделывать тюленя, как за полярным кругом проходят похоронные обряды, как в северных сказках описывается Баба-яга. И уж совершенно точно не знали, что по-датски петух кричит не «Ку-ка-ре-ку!», а «Кюкли-куку!»