2020-03-11T14:32:40+03:00
Политика

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Президент пообещал свою защиту всем, вкладывающим деньги в российскую экономику
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент пообещал свою защиту всем, вкладывающим деньги в российскую экономику. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент пообещал свою защиту всем, вкладывающим деньги в российскую экономику. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Встреча президента с российскими инвесторами - лучшее место для того, чтобы успокоить бизнес, с тревогой глядящий на происходящее с нефтью, рынками и национальной валютой. Владимир Путин даже удивился тому, что подобный разговор был запланирован заранее, а оказался так своевременен.

- Встреча планировалась до того, как начались турбулентные процессы на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее и интереснее будет наша сегодняшняя беседа, - обратился он к инвесторам, среди которых были и киты фондовых рынков, и IT-технологий.

За столом у главы государства собрались управляющий партнер Altera capital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев, тут же были и премьер Михаил Мишустин с помощником президента Максимом Орешкиным.

- Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе, - сказал Путин. - Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы и чтобы граждане России не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанных. У одного и второго института достаточно инструментов, ресурсов, чтобы сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости.

- Наш разговор проходит в непростой ситуации волатильности на мировых фондовых рынках, - добавил Михаил Мишустин. - Правительство совместно с ЦБ делает все необходимое для стабилизации. Сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики.

Говоря непосредственно об инвестиционной деятельности, президент пообещал вкладывающим деньги в российские проекты особую заботу.

- Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать капиталовложения, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных органов, - пообещал Путин. - Вы инвестируете в высокотехнологичные сферы. Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит по изменению структуры нашей экономики.

Путин о падении цен на нефть: «Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими».

ИСТОЧНИК KP.RU

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