Большунов досрочно выиграл Кубок мира, потому что норвежцы решили не ехать на решающие гонки

К этому шло уже давно. После того, как Александр Большунов в начале января выиграл «Тур де Ски», стало ясно, что он находится в потрясающей форме. В общем зачете ему продолжал противостоять лишь трехкратный олимпийский чемпион, обладатель двух последних Кубков мира Йоханнес Клебо. Россиянин выигрывал или был в призах в дистанционных гонках, норвежец побеждал в спринтах.

Поставить жирную точку в этом противостоянии Большунов мог еще на «Ски туре» в Норвегии. Но наша команда на последней гонке не попала в мазь и Александр, вместо победы, по итогам остался седьмым. Большунов рвал и метал в прямом смысле этого слова, порвав на финише нагрудный номер.

А в прошедшие выходные российский лыжник выиграл 50-километровый марафон в Холменколлене и оторвался от Клебо почти на 500 очков. Официально оформить титул Большунов должен был на последних этапах кубка мира в США, но норвежцы решили туда не ехать.

- То, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы! Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус, — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая сама пять раз выигрывала Большой хрустальный глобус.

А Большунов стал первым российским спортсменом, кто получит этот трофей. Наши лыжники-мужчины последний раз добивались такого успеха еще во времена СССР.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) — 2 221 очко

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 726

3. Пол Голдберг (Норвегия) -1 311

...

8. Сергей Устюгов (Россия) - 908

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В воскресенье, 8 марта, в норвежском Холменколлене на очередном этапе Кубка мира прошла мужская гонка на 50 километров классическим стилем. И спор за победу на этой дистанции длился до самого конца. А за первую позицию спорили на последнем километре хозяин трассы Симен Крюгер и лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов. (подробности)