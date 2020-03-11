2020-03-11T15:33:00+03:00
Телевидение

"Киновторник" для всех, кто в "кароне"

В рамках акции стоимость билетов составит от 150 рублей до 500 рублей
Поделиться:
«Киновторник» — самая популярная среди жителей Москвы акция сети «КАРО», в рамках которой каждый вторник в кинотеатрах действуют специальные цены на все сеансы в 2D, 3D и IMAX.«Киновторник» — самая популярная среди жителей Москвы акция сети «КАРО», в рамках которой каждый вторник в кинотеатрах действуют специальные цены на все сеансы в 2D, 3D и IMAX.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

«Киновторник» — самая популярная среди жителей Москвы акция сети «КАРО», в рамках которой каждый вторник в кинотеатрах действуют специальные цены на все сеансы в 2D, 3D и IMAX. С 1 марта акция выходит на федеральный уровень и будет доступна во всех кинотеатрах «КАРО» в восьми городах России, но только для участников программы лояльности «КАРОНА».

В рамках акции стоимость билетов для кинотеатров Москвы и Московской области каждый вторник в течение всего дня составит от 150 рублей в обычные залы, и от 500 рублей — в вип-залы Black. В кинотеатрах других городов билеты будут доступны по цене от 120 рублей в обычные залы, и от 350 рублей — в залы Black.

«Мы запустили программу лояльности менее года назад, но уже значительно лучше смогли узнать наших постоянных гостей. Посетители «КАРО» привыкли чувствовать себя особенными, поэтому мы постоянно расширяем бонусную систему для участников программы и готовим действительно уникальные предложения, недоступные без регистрации в программе лояльности. В частности, зарегистрированные пользователи могут получать приглашения на закрытые премьеры со звёздами, сувениры от киностудий к релизам фильмов и многое другое. Теперь все обладатели карты лояльности «КАРОНА» смогут воспользоваться нашим новым выгодным предложением, и ходить в кино еще чаще в любой из наших кинотеатров», — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «КАРО».

Ознакомиться с подробностями акции можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали законопроект о снижении НДС
Коронавирус в Италии: в стране предлагают ввести новые ограничительные меры
Названы самые дефицитные профессии в России
Из-за аномальной зимы в России пожароопасный сезон начался на месяц раньше
Совфед одобрил законопроект о поправке к Конституции
Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота у берегов Камчатки
Грузия отложила воинский призыв и продлила каникулы из-за коронавируса
Михаил Мамиашвили оценил последствия от переноса Олимпиады-2020
Названы регионы, где больше всего преступлений совершается под действием наркотиков
Силуанов о финансовой ситуации в стране: не стоит впадать в пессимизм
В Киеве вводится карантин: школы и развлекательные центры закрыты до конца марта
Нефть подешевела на 3% из-за ожидания увеличения добычи Saudi Aramco
В Союзе потребителей рассказали, как изменение курса рубля скажется на ценах
ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию
В Москве таксист украл с карты артиста театра Александра Вершинина более 200 тысяч рублей
Путин: ресурсов для сохранения стабильности в России достаточно
В сирийском Алеппо открылся первый хлебозавод
Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется
Селена Гомез призналась, что боится не встретить свою любовь
Курс евро на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В США дипломаты вручили российским ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы
Стал смурфиком: мужчина забил свое тело голубой краской и повысил самооценку