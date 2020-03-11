"Киновторник" для всех, кто в "кароне"

«Киновторник» — самая популярная среди жителей Москвы акция сети «КАРО», в рамках которой каждый вторник в кинотеатрах действуют специальные цены на все сеансы в 2D, 3D и IMAX. С 1 марта акция выходит на федеральный уровень и будет доступна во всех кинотеатрах «КАРО» в восьми городах России, но только для участников программы лояльности «КАРОНА».

В рамках акции стоимость билетов для кинотеатров Москвы и Московской области каждый вторник в течение всего дня составит от 150 рублей в обычные залы, и от 500 рублей — в вип-залы Black. В кинотеатрах других городов билеты будут доступны по цене от 120 рублей в обычные залы, и от 350 рублей — в залы Black.

«Мы запустили программу лояльности менее года назад, но уже значительно лучше смогли узнать наших постоянных гостей. Посетители «КАРО» привыкли чувствовать себя особенными, поэтому мы постоянно расширяем бонусную систему для участников программы и готовим действительно уникальные предложения, недоступные без регистрации в программе лояльности. В частности, зарегистрированные пользователи могут получать приглашения на закрытые премьеры со звёздами, сувениры от киностудий к релизам фильмов и многое другое. Теперь все обладатели карты лояльности «КАРОНА» смогут воспользоваться нашим новым выгодным предложением, и ходить в кино еще чаще в любой из наших кинотеатров», — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «КАРО».

Ознакомиться с подробностями акции можно на сайте.