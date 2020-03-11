Стань книжным блогером «Комсомолки»!

Весна начинается с хороших новостей! Издательский дом «Комсомольская правда» объявляет детский конкурс «Юный блогер «Комсомолки». Ваш ребенок талантлив и общителен? Он любит книги и с радостью проводит время за чтением? Или просто обожает сниматься на камеру? Здорово! Помогите ему снять обзор на любую детскую книгу нашего издательства (См. раздел "Книги для детей и родителей" на сайте нашего магазина) и загрузите видео в соцсети с хэштегом #юныйблогеркп. Это не только станет веселым занятием для всей семьи, но и позволит вашему киногерою стать настоящей звездой «Комсомольской правды»!

Примеры видеообзоров от юных блогеров:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764826" frameborder="0"></iframe> «Фиксики»: обзор детского журнала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764825" frameborder="0"></iframe> «Фиксики против Кработов»: обзор детской книги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764824" frameborder="0"></iframe> «Царевны. Соня и радужный водопад»: обзор детской книги.

Победителей и призеров конкурса ждут ценные подарки. Мы уже готовим кубок за первое место, почетные грамоты и наборы книг для самых смелых участников! Победитель конкурса получит возможность опубликовать свой обзор на ресурсах «Комсомольской правды», который увидят миллионы читателей! Не правда ли, это здорово! Часто ли удается стать известным на всю страну – от Калининграда по Владивостока? Конкурс продлится с 12 марта по 1 июня. С более подробной информацией об условиях конкурса вы можете ознакомиться в конце этого материала.

Итак, кто с нами? Конкурс «Юный блогер «Комсомолки» объявляется открытым!

(См. полные условия конкурса)