"Хатико" из Подмосковья уже 15 лет сидит возле памятника погибшим хозяивам

"Хатико" из подмосковной Черноголовки уже 15 лет ждет своих хозяев, сидя возле их памятника. Его владельцы погибли в автокатастрофе, на трассе в городском округе Черноголовка. Недалеко от этой трассы им и установили памятник.

После трагедии родственники погибшей молодой пары наотрез отказались брать собаку домой. Они не нашли ничего лучше, как привязать бедолагу к памятнику. Пес просидел на цепи около недели, а когда добрые люди его отвязали, решил больше никуда не уходить. И вот уже 15 лет он живет рядом с трассой и преданно ждет возвращения хозяев. Правда, теперь пес не одинок, несколько лет назад к нему прибилась еще одна дворняжка. Неравнодушные люди построили им две утепленные будки.

Местные жители, по мере возможности, помогают собаке. Некоторые даже хотели её приютить, но верный "Хатико" отказался оставлять свой пост и куда-либо уходить, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- Собака не доверяет людям, отходит в сторону, лает. У нее очень грустные и пугливые глаза, вчера насыпала ей корм, все миски быстро опустели, - рассказывает москвичка Ольга Н.

- Пес там живет с 2004 года. Что он только не пережил за это время. Езжу мимо, подкармливаю, как и остальные добрые люди, - добавляет Лилия Андрусенко.

О собачьей преданности ходят легенды, и этот случай тому лишнее подтверждение. Но, оказывается, что далеко не всем собакам свойственна преданность хозяевам. Кинолог Сергей Фокин объяснил, что такую верность чаще всего проявляют именно уличные собаки, которых жизнь, как говорится, уже потрепала. А вот среди домашних нередко можно встретить и безразличных. Придет другой хозяин, будет кормить - и ладно. Хотя в любом случае это зависит от характера, заключил эксперт.