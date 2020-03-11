ФСБ опубликовало видео задержания ячейки террористов в Крыму

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России с сотрудниками Росгвардии пресекли в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году). В результате силовой операции задержано четыре активных участника этой организации.

- Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, - заявили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

Следователи ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.