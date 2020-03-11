Кому выгодны нефтяные колебания?

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, в историческую пятницу наблюдалось отклонение от устоявшихся правил поведения со стороны саудитов, которые, по сути, злонамеренно сорвали сделку.

-Российская сторона приехала (на переговоры ОПЕК в Вене – прим. ред.) с конкретными предложениями. И даже с намерением продлить эту сделку. Но саудиты непосредственно перед этим самым актом, собственно, изменили правила игры, демпинговали и всячески вели себя так, чтобы прогнуть российскую сторону еще больше ограничить свою добычу, что не оговаривалось заранее. Такие вещи не решаются за час. Именно поэтому нашей делегации пришлось на время покинуть заседание и вернуться уже с вынужденным решением, к которому нас, что называется, подвигли наши партнеры, - прокомментировал Алексей Мухин.

Как считает программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, во время этой встречи четко проявилась традиционная сцепка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Как известно, США не входят в организацию стран-экспортеров нефти и во встрече не участвовали, но, по мнению эксперта, чтобы влиять на какие-то процессы, необязательно сидеть за столом переговоров.

-Нефть – абсолютно политический товар. Американцы поддерживают Саудовскую Аравию в их конфликте с Катаром, абсолютно ненужном, мешающем урегулированию мирного процесса на Ближнем Востоке. И американцы реализуют свои интересы по добыче сланцевой нефти. Поскольку, если посмотреть на эту сделку ОПЕК+ за то время, когда она была в силе, то больше всего выросла доля на рынке именно у американской сланцевой нефти. Америка превратилась из импортера нефти в нефтеэкспортера. Экспорт нефти США вырос в пять раз, - отметил Олег Барабанов.

По словам экспертов, несмотря на то, что Россия фактически несла потери от сделки, она, тем не менее, была готова на конструктивное сотрудничество и готова вернуться к прежнему формату, но на справедливых условиях – не таких, когда не присоединившиеся к ОПЕК Соединенные Штаты Америки стремительно занимают ниши на рынке нефти.

По мнению аналитика института национальной энергетики Александра Фролова, безумное предложение сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей не выгодно и самим саудитам. А преференции от этого получат Штаты.

-В течение 2018 года они колоссальными темпами наращивали добычу как раз на фоне растущих цен на нефть. В 2019 году динамика снизилась, и при этом нарастала волна банкротств - больше 50 компаний уже разорились. А банкротства – важный маркер крайне нездоровой ситуации в американском нефтегазовом секторе. Даже 60-65 долларов за баррель – для него слишком низкая цена, не позволяющая выдерживать долговое бремя и обеспечивать развитие отрасли, - прокомментировал Александр Фролов.

По мнению экспертов, события марта 2020 года по сути схожи с событиями пятилетней давности, когда Россию обвинили в ситуации на Украине, вводили санкции. И сейчас выбран очень чувствительный момент, когда мы меняем Конституцию, когда происходит перезагрузка в значительной степени политической системы.

-Собственно, рынок-то обрушила не отмена сделки, поскольку еще месяц впереди, еще можно найти какие-то механизмы. Но сразу же после этого саудовцы сказали, что они на 6-7 долларов понижают цену для своих основных потребителей в Азии. И это погнало цены вниз, - высказал мнение Олег Барабанов, - И здесь мы видим попытку переложить ответственность и вину с больной головы на здоровую. Поскольку очевидно, что основной выгодоприобретатель всех этих процессов - именно Соединенные Штаты. Не нужно быть наивными: во многом именно они стоят за всеми этими негативными, надеюсь, краткосрочными, нефтяными колебаниями