"Мы многодетные, помогите чем можете!": кто зарабатывает на больших семьях - благотворительные фонды или сами мамаши

"Дорогая редакция, помогите! Уже четыре года благотворительный фонд зарабатывает на мне и моих детях. Сделали наши фотографии и собирают с людей деньги. А к кому они попадают в карман? Точно не ко мне!". Такое письмо в "Комсомолку" прислала многодетная мама из Москвы 29-летняя Нина Маликова. По телефону женщина давила на жалость, мол одна воспитывает шестерых детей и теперь еще вынуждена разбираться с волонтерами.

- Сначала гор золотых наобещали, а потом пару раз гречку привезли и пропали. Я уже заявления в полицию подала и в прокуратуру. Но наши фотографии все висят на сайте фонда, - возмутилась Нина.

И правда, в разделе "Подопечные" многодетная семья Маликовых значится. На фото не поскупились: их тут более двадцати. Листаю. Довольные дети и мама позируют на камеру вместе с директором фонда (она на фото в белом чепчике сестры милосердия). Все просто светятся от счастья, а на заднем плане подарки семье: коробки с подгузниками, игрушками и канцтоварами. Гречка, на которую жалуется Нина, не засветилась.

Фрагмент раздела сайта благотворительного фонда о семье Нины Маликовой.

Любопытно, какая кошка пробежала между многодетной мамой и руководством фонда и отчего, раз уж дело дошло до холодной войны с участием следователей, не удалить их фото с сайта? За ответами я отправилась в гости к Маликовым. Нагрянула без предупреждений, чтобы заодно посмотреть, как дети живут.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

В трешке на юге Москвы вечером вся семья в сборе: Нина и шестеро детей. На руках у мамы улыбается во все свои два зуба младшенькая, шестимесячная Ангелина. Четверо мальчишек, старшему 11, младшему 3 играют в войнушку в телефонах. А старшая из девочек 9-летняя Люба не отходит от мамы и сестренки, и без остановки агукает с малышкой. Повсюду разбросаны игрушки, обычная картина, для семьи, где растут дети. Обстановка скромная, но бедностью не отдает.

- А почему вы решили за помощью обратиться? Не хватало средств?

- Были тяжелые времена. Четыре года назад у меня было трое детей и четвертый вот-вот должен был на свет появиться. Муж меня вот так беременную и бросил. Сказал, что устал и просто собрал чемодан и уехал к себе на родину, в Барнаул. Тогда так прижало, что я стала искать хоть какую-то помощь. Обзвонила несколько фондов. Оказалось, найти тех, кто готов помогать именно многодетным - не просто. Большинство отмахивались от нас. После пятнадцатого отказа я четко поняла, что у нас люди больше любят бездомным кошкам и собакам помогать, чем детям. А потом вышла на фонд "Группа Милосердие - радость моя". Нам сразу пообещали помощь и через несколько дней в гости приехала директор фонда Рузана Шилова. Она сделала фотографии и пропала. Это уже потом я от знакомых узнала, что про мою семью фонд вовсю рассказывает на радио и в интернете и что для нас деньги собирают. Во всех объявлениях был указан расчетный счет фонда. Реклама шла, а про нас просто забыли.

- То есть до вас вообще помощь не дошла?

- Я долго ждала, когда же к нам приедут волонтеры. Но от них вообще не было информации. Мне пришлось самой про нас напомнить и не один раз. После нескольких звонков через полгода к нам приехали и привезли гречку. Опять сделали фото и опять стали рекламу давать, мол помогите Маликовым. И снова пропали, на этот раз на год. В последний раз появились у нас в сентябре 2017-го. Привезли тогда памперсы, игрушки, канцтовары. Опять фотографии сделали. Я тогда пыталась узнать, сколько же средств для нашей семьи собрали. С этого и начался наш конфликт. Меня просто послали куда подальше. Директриса даже телефон мой в "черный список" занесла. При этом на нас до сих пор собирают деньги и так уже четыре года. Я по-хорошему просила их остановить все эти сборы, но меня не услышали. Только после этого я пошла в полицию и прокуратуру.

В обоих ведомствах по заявлению многодетной мамы сейчас ведут проверку. Сама Нина уверена, что фонд ее обманул. Якобы деньги, которые собирали для ее семьи пустили совсем на другие цели.

- После этого случая я больше за помощью не обращалась и не буду. После ухода мужа у меня появился гражданский супруг, у нас двое совместных детей. Он на стройке работает, я получаю выплаты на детей и пособия как мать-одиночка. Мы поэтому и не оформляем отношения, чтобы выплаты не терять. Доход у нас около 50 тысяч рублей и нам хватает. У меня цель только одна, хочу чтобы наши фотографии удалили с сайта этого фонда. Какие мы им подопечные, если нам никто не помогает. А пару недель назад "добрые" волонтеры завалили полицию и опеку жалобами, мол я плохая мать, надо у меня детей забрать. Ко мне толпами проверяющие стали ходить и никаких нареканий нет.

СКОЛЬКО НЕ ДАЙ, ВСЕ МАЛО

У руководства фонда своя правда. Директор уверяет, семье Маликовых помогали трижды, а им все мало.

- У нас есть все акты передачи благотворительной помощи и мама сама их подписала (документы есть в распоряжении редакции). Весь сыр-бор начался после того, как мы отказали ей в помощи после четвертого обращения. Во-первых, у нас много подопечных и мы не можем помогать только одной этой семье, а во-вторых, во время трех передач благотворительной помощи у нас были претензии к маме, которые мы высказывали ей и отразили письменно в своих актах. Дети были неопрятно одеты, у них были грязные волосы, в квартире было не убрано. В один из визитов мы заметили на столе алкогольные напитки. Обращаться в органы опеки не стали только по той причине, что мы против разлуки детей с родителями, - рассказала "КП" Рузана Шилова, президент БФ помощи детям "Группа Милосердие - Радость Моя".

Один из документов, предоставленных руководством фонда.

По словам Рузаны, после заявления Нины Маликовой к ним в фонд нагрянула проверка, но никаких нарушений не нашли.

- Что касается фотографий семьи на сайте, то это лишь отчет о проделанной нами работе. И опубликованы они с письменного разрешения многодетной мамы, - пояснили в благотворительном фонде.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

В этой истории все хороши. Волонтеры, не стесняясь включенных диктофонов, поливают грязью многодетную маму. Сами же ей помогали, сами же публиковали фото из якобы заваленной мусором квартиры. Хотя, конечно, никакой антисанитарии в многодетной семье - нет. Сама видела и поверьте, к моему визиту подготовиться у них не было времени. Ну и Нина тоже лукавит. Подарки ей привозили целыми коробками и далеко не гречку. Суммы а актах приличные 15, 20 тысяч рублей. Мало? Ну тут кому как.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Когда фонд поливают грязью, не понимают что реальные люди недополучат помощь!"

- Сегодня все отношения фондов и получателей помощи необходимо оформлять юридически. На берегу нужно обсуждать все нюансы и прописывать все детально. Увы, люди зачастую ведут себя некорректно и считают, что все им должны бесконечно. Простор для их фантазий бесконечен. Сегодня хотят огромный телевизор, завтра путевку в Турцию, - прокомментировал Александр Гезалов, публицист, специалист по социальному сиротству и помощи людям. - В ситуацию когда вместо "спасибо" фонд получает ведро грязи может попасть любой. И тут роль играет простой человеческий фактор. Заткнуть фонтан грязи бывает не просто. А ведь для фонда особенно важна репутация, поэтому мой совет идти до конца и обращаться в суд. Этот фонд действительно помогает многим и сейчас недовольная мама не понимает, что своими действиями лишает возможности получить помощь других людей, которые в ней действительно нуждаются. Что касается фотографий семьи на сайте, то мама вполне может настоять на их удалении. Тем более, что на кадрах несовершеннолетние дети.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как распознать фальшивый благотворительный фонд?

Самое безопасное – жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные. Но и тут есть шанс попасть на удочку мошенников. Как их отличить?

1. Отчеты о деньгах должны быть прозрачными.

Проверяйте информацию: настоящие благотворительные фонды никогда не прячутся – они размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные для связи с организацией. Если вы не можете на сайте, по телефону или в переписке получить полную информацию о том, кто собирает средства, в каких целях, в какой больнице лечится человек, с которым произошла беда, лучше выберите другой фонд для пожертвования.

2. Правильный сайт - с цифровым сертификатом.

Обратите внимание на сайт фонда – так как он предполагает ввод персональных и платежных данных, он должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Также обратите внимание на наличие сертификата PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), на странице, на которой вводите данные своей банковской карты. Как правило, гарантии безопасности заявлены под полем для ввода данных или внизу страницы. Если что-либо из перечисленного отсутствует на сайте – не вводите свои данные.

3. Проверяйте подлинность фотографий.

Часто на жалость давят с помощью трогательных фотографий. Но всегда проверяйте фото, размещенные на сайте, сделав поиск по картинке. Для этого правой кнопкой мыши кликните по картинке и скопируйте адрес картинки. Затем в поисковике выберите поиск по картинке и вставьте скопированный адрес. За неимением подлинных снимков мошенники нередко обращаются к онлайн-фотобанкам, поэтому если вы увидите эту же фотографию, предлагаемую к продаже на фотостоке либо с описанием, где уже другой повод для сбора – не переводите деньги.

4. Проверяйте реквизиты.

Не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом.