Анекдоты: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой
Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании: «Придурок!!! Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя 20 лет закрыться не можем!»
* * *
Однажды отец застал меня с сигаретой и выбросил из лодки. Так он научил меня плавать на спине, чтобы сигарета не мокла.
* * *
Муж на час - отличная работа. Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: «Гадина! Всю жизнь мне испортила, уйду от нее!»
И уходишь, еще и платят за это.
* * *
Пройдут пионеры - салют Мальчишу!
Пройдет Волочкова - шпагат Мальчишу!
* * *
Недавно узнал из передачи о животных, что в Таиланде считают обезьян в джунглях дикими людьми, которые просто не хотят работать! Родня, ждите, вылетаю!
* * *
В сказки верят только дети. Взрослые понимают: премии не существует.
* * *
У интеллигентного человека есть одно явное преимущество: во время дискуссии никто не ожидает от него прямого в челюсть.
* * *
- Вчера смотрел картинки «Как изменился Ухрюпинск за последние 16 лет». Многое не узнал.
- А ты разве в Ухрюпинске когда-то жил?
- А какая разница. Город, в котором я живу, ничем от Ухрюпинска не отличается.
* * *
Нет, просто бесит, когда на кассе говорят, что можно расплатиться любой картой, а сами не принимают бубновую семерку!
* * *
- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас хобби?
- Психиатрия.
- Лечите?
- Нет, психую!
* * *
Юные интернетчики в шоке: они узнали, что лайки - это собаки!
ИСТОЧНИК KP.RU