2020-03-11T20:09:30+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой

Поделиться:
Изменить размер текста:

Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании: «Придурок!!! Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя 20 лет закрыться не можем!»

* * *

Однажды отец застал меня с сигаретой и выбросил из лодки. Так он научил меня плавать на спине, чтобы сигарета не мокла.

* * *

Муж на час - отличная работа. Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: «Гадина! Всю жизнь мне испортила, уйду от нее

И уходишь, еще и платят за это.

* * *

Пройдут пионеры - салют Мальчишу!

Пройдет Волочкова - шпагат Мальчишу!

* * *

Недавно узнал из передачи о животных, что в Таиланде считают обезьян в джунглях дикими людьми, которые просто не хотят работать! Родня, ждите, вылетаю!

* * *

В сказки верят только дети. Взрослые понимают: премии не существует.

* * *

У интеллигентного человека есть одно явное преимущество: во время дискуссии никто не ожидает от него прямого в челюсть.

* * *

- Вчера смотрел картинки «Как изменился Ухрюпинск за последние 16 лет». Многое не узнал.

- А ты разве в Ухрюпинске когда-то жил?

- А какая разница. Город, в котором я живу, ничем от Ухрюпинска не отличается.

* * *

Нет, просто бесит, когда на кассе говорят, что можно расплатиться любой картой, а сами не принимают бубновую семерку!

* * *

- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас хобби?

- Психиатрия.

- Лечите?

- Нет, психую!

* * *

Юные интернетчики в шоке: они узнали, что лайки - это собаки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заголовком по мозгам: И даже в области салфеток мы впереди планет всей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Первым футболистом с коронавирусом стал одноклубник Роналду, Даниэль Ругани
В Чехии заявили о готовности к "разблокировке отношений" с Россией
Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус – пожилой возраст только один из пунктов
В Турции предложили перенести начало туристического сезона из-за коронавируса
Reuters: Три солдата погибли в результате ракетного удара по базе США в Ираке
Актера сериалов "След" и "Глухарь" обокрал на 97 тысяч рублей лже-менеджер кинотеатра
На воркутинской шахте "Заполярная-2" задымление: под землей остаются 36 человек
Козак: Обмен пленными в Донбассе может состояться в марте
Курс доллара на 11 марта 2020: американская валюта достигала отметки в 73 рубля
Пользователям ВКонтакте стали напоминать о правилах гигиены из-за коронавируса
Минэнерго: Россию устраивает цена нефти в 45-55 долларов за баррель
Геннадий Онищенко об объявлении коронавируса пандемией: Идет нормальный контролируемый процесс!
В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом
Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в Сирии
В Москве раскрыли банду охотников на криптовалютных миллионеров