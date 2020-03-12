Анекдоты: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой

Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании: «Придурок!!! Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя 20 лет закрыться не можем!»

* * *

Однажды отец застал меня с сигаретой и выбросил из лодки. Так он научил меня плавать на спине, чтобы сигарета не мокла.

* * *

Муж на час - отличная работа. Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: «Гадина! Всю жизнь мне испортила, уйду от нее!»

И уходишь, еще и платят за это.

* * *

Пройдут пионеры - салют Мальчишу!

Пройдет Волочкова - шпагат Мальчишу!

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Недавно узнал из передачи о животных, что в Таиланде считают обезьян в джунглях дикими людьми, которые просто не хотят работать! Родня, ждите, вылетаю!

* * *

В сказки верят только дети. Взрослые понимают: премии не существует.

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У интеллигентного человека есть одно явное преимущество: во время дискуссии никто не ожидает от него прямого в челюсть.

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- Вчера смотрел картинки «Как изменился Ухрюпинск за последние 16 лет». Многое не узнал.

- А ты разве в Ухрюпинске когда-то жил?

- А какая разница. Город, в котором я живу, ничем от Ухрюпинска не отличается.

* * *

Нет, просто бесит, когда на кассе говорят, что можно расплатиться любой картой, а сами не принимают бубновую семерку!

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- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас хобби?

- Психиатрия.

- Лечите?

- Нет, психую!

* * *

Юные интернетчики в шоке: они узнали, что лайки - это собаки!