Дело о гибели котов: доказательная база владельца животных не выдерживает никакой критики

Аэропорт Шереметьево завершил проверку инцидента, связанного с гибелью котов при транспортировке в конце января. Как сообщил «МК», «грузчики компании «Шереметьево Хэндлинг» были уволены за некачественное оказание услуг». Несмотря на итоги расследования, владелец котов Максим Чумаченко продолжает обвинять в смерти животных перевозчика. «Аэрофлот» в свою очередь признал необходимость пересмотреть технологию выгрузки животных с бортов самолетов, но отвергает обвинение в жестоком обращении и намерен защищать свою позицию в суде.

«УГРОЖАЛ «ПРОЙТИ КАТКОМ МИРОВЫХ СМИ»

«Шереметьево Хэндлинг» признала, что грузчики плохо выполняли свою работу и сломали перевозку, - цитирует документ «МК». - Расследование позволило выявить виновных. Определены сотрудники, по вине которых произошло падение с ленты транспортера одной переноски. Их вина установлена. Оператор обработки багажа, допустивший повреждение переноски, уволен, другие сотрудники смены, задействованной в разгрузке самолета, получили выговор»

Но в компании утверждают, что в результате падения с ленты транспортера пострадала только одна клетка-переноска.

«Животное при этом видимых увечий не получило», — говорится в Акте служебной проверки.

В частности, по причине отсутствия доказательств полицейские Управления на транспорте МВД России по ЦФУ отказались возбуждать дело из-за гибели двух котов. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела оперуполномоченный Михаил Ануфриев, отмечает, что питомцы были переданы Чумаченко живыми.

«Были просмотрены все камеры видеонаблюдения, где было зафиксировано, что во время технологического процесса обработки багажа одна из трех клеток-переносок падает с ленты погрузчика на землю, при этом получает незначительные повреждения», — пишет полицейский в официальном документе.

Несогласный с результатами проверки Чумаченко обвинил МВД в бездействии и в фальсификации постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. А после, уже в личной переписке с Михаилом Ануфриевым, которую опубликовало сетевое издание «Открытые Медиа», стал угрожать «пройти катком мировых сми» и предать свою версию конфликта огласке.

СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ...

Максим Чумаченко является профессиональным перевозчиком животных. Причем, судя по отзывам в социальных сетях, с весьма неоднозначной репутацией.

«Люди рассказывают о его недобросовестности при перевозке животных, приводя примеры, - отмечает «МК». - Женщина пишет, что зоокурьера ранее задерживали правоохранительные органы Бразилии за антисанитарные условия содержания транспортируемых животных, и приводит ссылку на местную газету. Местным властям даже пришлось передать животных на передержку – ведь в одну сумку загрузили и везли трех больших кошек! И это при том, что клиент оплатила доставку питомцев в полном объеме еще до завершения процедуры перевозки. Этот случай подробно описали иностранные СМИ».

Между тем, кошки, которые могли погибнуть в аэропорту Шереметьево, согласно материалам вскрытия от 23 января, которые распространил Чумаченко, погибли из-за полученных травм внутренних органов. Однако оформление протокола у областной дирекции по безопасности пищевых продуктов Болгарии вызывает ряд вопросов: почему представлен всего один документ о вскрытии двух кошек, погибших при разных обстоятельствах, почему в графе «идентификация животного» не вписаны микрочипы, а также почему ветеринарный врач делает вывод о причине смерти, исходя из осмотра сломанных клеток по фотографиям с телефона самого Максима Чумаченко?

«Кроме того, согласно выводам контролирующего органа Болгарии, осуществляющим регулирование, лицензирование и контроль ветеринарной деятельности в стране, даты и время в представленном Чумаченко протоколе вскрытия и реестре актов не совпадают, идентификация животных не произведена должным образом, а место вскрытия и способ передачи животных на процедуру неизвестны», - сообщает «МК».

Аэрофлот в свою очередь готов в суде отстаивать свою позицию и доказывать непричастность к данному разбирательству, так как представленные мужчиной доказательства не проливают свет на обстоятельства смерти: где именно погибли животные, по какой причине и когда это произошло? Тем более, что до сих пор ни одна официальная экспертиза не подтвердила, что кошки пострадали именно от сломанной перевозки.