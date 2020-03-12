Вопрос дня: А для вас какая поправка в Конституцию самая важная?

Екатерина ГАМОВА, знаменитая волейболистка:

- Главные формулировки - те, которые касаются детей. При условии, что эти поправки будут работать. Государство должно заботиться о своих гражданах, и не должны люди всей страной собирать ребятишкам на лечение.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем:

- О ежегодной индексации пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам. А МРОТ будет равняться прожиточному минимуму. У нас некоторые работодатели даже МРОТ не платят. А сейчас с опорой на Конституцию можно будет обращаться в инспекцию труда, прокуратуру.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- О духовной традиции России, о вере в Бога, о семье как союзе мужчины и женщины. Это то, что формирует и утверждает наш нравственный суверенитет.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ:

- Тезис о победе СССР во Второй мировой войне. Это здорово. И предложение Терешковой - дать возможность Путину еще раз избираться в президенты - вполне ожидаемое. Но Конституция никого президентом не назначает, в 2024-м право выбора будет у народа. Кого народ выберет, тот и будет.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, публицист, блогер:

- Теперь будет закреплена невозможность отторгать территории от России. Чтобы никто никому не дарил шельфы, не отдавал Курилы, Выборг, Крым, Калининград... А еще теперь установят верховенство внутреннего права над международным.

Андрей БАРДАКОВ, директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии:

- Важным считаю упоминание Бога в Конституции. Эта поправка, хоть и косвенно, создает базу для воспитания в школах. Формулировка вполне разумна и в мировой практике применима - в конституции многих стран мира есть упоминания Бога. И я не вижу здесь ущемления чьих-то прав: невольник - не богомольник, и Конституция говорит, что у нас светское государство, но не антирелигиозное.

Владимир, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Поддерживаю запрет на иностранное гражданство для представителей власти. Чиновник должен любить свою страну.