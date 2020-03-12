В Москве изъяли арсенал оружия

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России задержали преступную группу, в которую входили жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей. Все они подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.

Оружие находили в квартирах, гаражах и офисах. Большинство пистолетов и автоматов оказались раритетными, довольно известных и популярных оружейных марок, сошедшие с конвейера еще в 20-ом веке. Пользуясь несовершенством законодательства, умельцы покупали охолощенное оружие, ввозили в Россию, а затем переделывали его в боевое в подпольных мастерских.

- Из незаконного оборота изъято 236 единиц огнестрельного оружия: 4 пулемета («РПД», «ДП»), 25 автоматов («АКС-74У», «АК-12», «АК-103», «АК-105», «М-49», «МР-44», «AR-15»), 22 пистолета-пулемета («ППШ», «ППС», «Кедр», «Thompson», «МР-38», «Lewis», «Sterling», «Uzi», «Nitro», «Beretta МАВ-38»), 19 винтовок и карабинов («Мосина», «СВТ», «Сайга», «Mauser», «Winchester», «Jonson М 1941», «Lefaucheux»), 165 пистолетов и револьверов («ПММ», «ПМ», «ТТ», «ПСМ», «АПС», «Марголина», «Коровина», «Mauser С 96», «Colt», «Astra», «Luger», «Walther», «SIG Sauer», «Suomi», «CZ», «Beretta», «Stalker», «Glock», «Smith&Wesson», «Наган»), самодельное стреляющее устройство, а также 6 гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 8 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тыс. патронов различного калибра, 2 приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для изготовления боеприпасов, - перечислили в ФСБ России.

По данным ведомства прекращена деятельность 2 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются. Отметим, что в этом году это уже третье преступное сообщество, которое ловит ФСБ России на переделке и торговле боевым оружием.