Жителя Сургута осудят за бандитизм и финансирование терроризма

Следственный комитет, ФСБ и МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Сургута Ханты-Мансийского автономного- округа Югры Зураба Маммаева. Он обвиняется терроризме на территории Сирии и финансирование терроризма.

- По версии следствия, в период с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании под названием «Казахский джамаат», являющимся структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории Российской Федерации по решению суда). Он выполнял функциональные обязанности по обеспечению жизнедеятельности данного незаконного вооруженного формирования в виде оказания первой медицинской помощи ее участникам. После совершенного преступления в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию России и до дня его задержания – 18 июня 2019 года - не сообщил в правоохранительные органы России о своем участии в преступной деятельности, имея реальную возможность сделать это, - заявили в СК России.

Помимо этого следователи выяснили, что в период с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев, находясь на территории города Сургута, достоверно зная об участии другого жителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в деятельности запрещенной террористической организации, осуществил ему перевод - 135 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Маммаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд. Бандиту грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.